В США высказались о судне, задержанном у Венесуэлы

Военные Береговой охраны США задержали у берегов Венесуэлы нефтяной танкер, написала в соцсети X глава американского министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Она отметила, что вышедшее из порта южноамериканской страны судно помог задержать Пентагон. Глава ведомства подчеркнула, что США будут и дальше противодействовать «незаконной перевозке подсанкционной нефти», которую власти Венесуэлы якобы используют для «финансирования наркотерроризма».

Накануне стало известно, что США пытались задержать в международных водах у берегов Венесуэлы еще одно судно. Один из источников американского портала Axios утверждал, что американские военнослужащие поднялись на борт корабля у побережья Венесуэлы, чтобы подать сигнал президенту страны Николасу Мадуро.

На этой неделе президент Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми».

Американский лидер пообещал, что военная активность страны вокруг Венесуэлы будет усиливаться: США «не позволят преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред» Америке, а также завладеть нефтью, землей или любыми другими активами, которые «должны быть немедленно возвращены».

