Как менялась гостиница «Москва»

20 декабря 1935 года первых гостей приняла гостиница «Москва» — один из самых узнаваемых символов столицы. Построенное в стиле сталинского ампира здание на Манежной площади у Кремля имело сложную историю.

В начале XX века на этом месте находился Охотный ряд — одно из крупнейших мест рыночной торговли. После революции новая власть принялась менять облик города: лавки вынесли за Садовое кольцо, а в 1924 году начался снос застройки. Сперва здесь планировали построить Дворец труда, однако в 1931 году Моссовет изменил решение, объявив конкурс на возведение гостиницы.

Работы стартовали в 1932 году по проекту архитекторов Леонида Савельева, Освальда Стапрана и Алексея Щусева. Однако в 1934 власти решили изменить облик почти достроенного здания и поручили Щусеву перепроектировать фасад. Так родился узнаваемый внешний вид в новом для того времени стиле — сталинском ампире. Появились восьмиколонный портик с открытой террасой, балконы, просторные лоджии-аркады и угловые башенки с неоклассическим декором.

Долгие годы «Москва» оставалась крупнейшим отелем города. В ней принимали важных гостей, проводили приемы и официальные мероприятия. В разные годы здесь останавливались шахтер-передовик Алексей Стаханов, летчик-испытатель Валерий Чкалов, маршал Георгий Жуков, сатирик Аркадий Райкин, первый космонавт Юрий Гагарин. Одним из последних «звездных» гостей исторического здания гостиницы стал актер Роберт Де Ниро.

В 1968 году началось строительство второй очереди гостиницы. Оно завершилось в 1977 году и позволило значительно расширить комплекс — «Москва» заняла целый квартал.

В 2004 году мэр Москвы Юрий Лужков распорядился снести гостиницу и построить новое здание с аналогичным обликом, несмотря на статус памятника архитектуры и протесты общественности. После сноса были предложения сохранить открывшийся вид на Кремль, разбив на этом месте парк, однако развития они не получили.

Новая гостиница открылась в октябре 2014 года, на этот раз — под международным брендом Four Seasons. В 2022 году ее переименовали в The Legend of Moscow, хотя собственником по-прежнему осталась канадская компания. История одного из символов столицы — в галерее «Газеты.Ru».