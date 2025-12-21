На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили об изоляции Мерца в Европе

Berliner Zeitung: Мерц оказался в изоляции в Европе из-за позиции по активам РФ
Michael Kappeler/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейцев из-за своей позиции по замороженным российским активам. К такому выводу пришла газета Berliner Zeitung.

Неудачи в продвижении жесткой линии по конфискации замороженных российских активов привели к ослаблению позиций канцлера, отмечают авторы.

Утверждается, что Мерц в рамках медийной кампании размещал заказные материалы в таких изданиях, как Frankfurter Allgemeine Zeitung и Financial Times. Однако ему не удалось убедить европейских лидеров.

«Факты говорили против Мерца, а также против Урсулы фон дер Ляйен, которая, однако, начала дистанцироваться от канцлера ФРГ, когда стало ясно: в Европе тот оказался в изоляции», — говорится в сообщении.

До этого газета Bild опубликовала данные опросов, проведенных социологическим институтом INSA. Из них следует, что жители Германии все меньше уверены в способности правительства ФРГ, возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем, эффективно реагировать на текущие вызовы.

Ранее Мерц предложил использовать замороженные в ФРГ активы РФ для поддержки Киева.

