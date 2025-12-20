«Самое страшное место»: 30 пенсионеров отравились в пансионате в Подмосковье

Число отравившихся в пансионате в Видном выросло до 30 человек

В частном пансионате для пожилых в подмосковном Видном произошло массовое отравление: пострадали 30 человек, как минимум один скончался. По данным Mash, сотрудники пансионата два дня не вызывали скорую и пытались скрыть происшествие от родственников постояльцев, за помощью они обратились, лишь когда состояние одного из пенсионеров стало критическим. Местные жители предполагают, что причиной отравления могла стать вода. СК возбудил уголовное дело.

В результате массового отравления в частном пансионате «Долгожитель» в Видном пострадали 30 человек, сообщило министерство здравоохранения Московской области.

«Количество пострадавших в пансионате увеличилось до 30 человек, из них один погиб . В больницы Московской области госпитализировано 27 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявили в ведомстве.

В свою очередь Следственный комитет сообщал о 15 госпитализированных и трех погибших . Сейчас в пансионате организовано круглосуточное дежурство врачей из Видновской клинической больницы, также на месте продолжают работать следователи и Роспотребнадзор.

Пансионат «Долгожитель» расположен в Ленинском городском округе Подмосковья и рассчитан на пожилых людей. По данным администрации муниципалитета, всего в нем находились более 70 человек в возрасте старше 80 лет.

Как указано на сайте учреждения, пансионат принимает постояльцев с деменцией, болезнями Паркинсона и Альцгеймера; предлагает услуги ухода за лежачими больными и за пациентами с диабетом. Сутки проживания там стоят от 1150 рублей, или от 2 тыс. за размещение в двухместной комнате. В эту сумму, как утверждается на сайте, входят контроль врача-геронтолога, массаж, ЛФК и пятиразовое питание.

Сообщения о жалобах на самочувствие у постояльцев поступили в экстренные службы 19 декабря. При этом, по данным Telegram-канала «112», заразились они еще несколько дней назад, однако руководители «Долгожителя» решили не обращаться за медицинской помощью и пытались лечить подопечных самостоятельно.

Как передает Mash, сотрудники пансионата два дня не вызывали скорую, а также пытались скрыть происшествие от родственников постояльцев. За медицинской помощью обратились только после того, как состояние одного из пенсионеров стало критическим.

СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших массовое заболевание.

По предварительным данным, причиной инцидента могло стать пищевое отравление, вызванное нарушением санитарно-эпидемиологических норм в пансионате. Окончательная причина будет установлена после проведения судебно-медицинских экспертиз. Роспотребнадзор сообщил, что сотрудники проводят эпидемиологическое расследование в пансионате.

Как предположила в беседе с телеканалом «Звезда» местная жительница, постояльцы пансионата могли отравиться водой.

«Совершенно неудивительно, что произошел такой случай, потому что наша вода даже по оплате идет как техническая. Мы ее сдавали на анализы, и там фториды превышают в 15 раз норму, то есть ее не то что пить нельзя, но даже поливать растения нельзя, растения от этого умирают», — сказала она.

По словам женщины, подобные пансионаты функционируют во многих ближайших населенных пунктах: «в каждой деревне — по два-три». «Мы не знаем, законные они, незаконные, оформлены, не оформлены. Мы не знаем, откуда они берут воду», — подчеркнула она.

В беседе с РЕН ТВ женщина подчеркнула, что такие заведения часто открывают на участках, приобретенных под индивидуальное жилищное строительство.

«Это самое страшное место, и не одно. Люди покупают участки под ИЖС, потом вместо частного дома под ИЖС строят вот такую халабуду, которую они называют пансионатом. Канализации нет, водоснабжения у нас нет, фельдшерско-акушерских пунктов на 6 деревень нет», — заявила она.