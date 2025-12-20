«Самое страшное место»: 30 пенсионеров отравились в пансионате в Подмосковье

В результате массового отравления в частном пансионате «Долгожитель» в Видном пострадали 30 человек, сообщило министерство здравоохранения Московской области.
«Количество пострадавших в пансионате увеличилось до 30 человек, из них один погиб. В больницы Московской области госпитализировано 27 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявили в ведомстве.
В свою очередь Следственный комитет сообщал о 15 госпитализированных и трех погибших. Сейчас в пансионате организовано круглосуточное дежурство врачей из Видновской клинической больницы, также на месте продолжают работать следователи и Роспотребнадзор.
Пансионат «Долгожитель» расположен в Ленинском городском округе Подмосковья и рассчитан на пожилых людей. По данным администрации муниципалитета, всего в нем находились более 70 человек в возрасте старше 80 лет.
Как указано на сайте учреждения, пансионат принимает постояльцев с деменцией, болезнями Паркинсона и Альцгеймера; предлагает услуги ухода за лежачими больными и за пациентами с диабетом. Сутки проживания там стоят от 1150 рублей, или от 2 тыс. за размещение в двухместной комнате. В эту сумму, как утверждается на сайте, входят контроль врача-геронтолога, массаж, ЛФК и пятиразовое питание.
Сообщения о жалобах на самочувствие у постояльцев поступили в экстренные службы 19 декабря. При этом, по данным Telegram-канала «112», заразились они еще несколько дней назад, однако руководители «Долгожителя» решили не обращаться за медицинской помощью и пытались лечить подопечных самостоятельно.
Как передает Mash, сотрудники пансионата два дня не вызывали скорую, а также пытались скрыть происшествие от родственников постояльцев. За медицинской помощью обратились только после того, как состояние одного из пенсионеров стало критическим.
СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших массовое заболевание.
По предварительным данным, причиной инцидента могло стать пищевое отравление, вызванное нарушением санитарно-эпидемиологических норм в пансионате. Окончательная причина будет установлена после проведения судебно-медицинских экспертиз. Роспотребнадзор сообщил, что сотрудники проводят эпидемиологическое расследование в пансионате.
Как предположила в беседе с телеканалом «Звезда» местная жительница, постояльцы пансионата могли отравиться водой.
«Совершенно неудивительно, что произошел такой случай, потому что наша вода даже по оплате идет как техническая. Мы ее сдавали на анализы, и там фториды превышают в 15 раз норму, то есть ее не то что пить нельзя, но даже поливать растения нельзя, растения от этого умирают», — сказала она.
По словам женщины, подобные пансионаты функционируют во многих ближайших населенных пунктах: «в каждой деревне — по два-три». «Мы не знаем, законные они, незаконные, оформлены, не оформлены. Мы не знаем, откуда они берут воду», — подчеркнула она.
В беседе с РЕН ТВ женщина подчеркнула, что такие заведения часто открывают на участках, приобретенных под индивидуальное жилищное строительство.
«Это самое страшное место, и не одно. Люди покупают участки под ИЖС, потом вместо частного дома под ИЖС строят вот такую халабуду, которую они называют пансионатом. Канализации нет, водоснабжения у нас нет, фельдшерско-акушерских пунктов на 6 деревень нет», — заявила она.