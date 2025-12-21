На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американские военные подали сигнал Мадуро с танкера возле берегов Венесуэлы

Axios: Солдаты ВС США поднялись на борт танкера с венесуэльской нефтью
true
true
true
close
Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Американские военнослужащие поднялись на борт судна у побережья Венесуэлы с целью подать сигнал президенту страны Николасу Мадуро. Об этом сообщает портал Axios.

«Это послание (президенту страны Николасу) Мадуро», — приводит портал Axios слова одного из своих собеседников.

По информации журналистов, речь идет о «перевозящем венесуэльскую нефть танкере, не находящемся под санкциями США».

«Как дает понять эта демонстрация силы, администрация (президента США Дональда) Трампа считает, что досмотру и возможному захвату могут быть подвергнуты почти все танкеры, перевозящие венесуэльскую нефть, вне зависимости от того, находятся они под санкциями или нет», — отмечает издание.

Как отмечается, в настоящее время остается неизвестным, планируют ли США забрать нефть, находящуюся на судне, под свой контроль или нет.

20 декабря США пытались задержать в международных водах у берегов Венесуэлы еще одно судно. Тогда операцией руководила Береговая охрана Соединенных Штатов, притом не уточнялось, где именно находится судно.

Ранее США нанесли удар по «судну наркоторговцев» в восточной части Тихого океана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами