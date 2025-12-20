На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил, что у Киева нет денег на 800-тысячную армию

Зеленский: Украина не сможет сама финансировать армию в 800 тысяч человек
true
true
true
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После окончания боевых действий Украина не сможет сама содержать 800-тысячную армию, заявил президент Владимир Зеленский. Аудиозапись ответов политика на вопросы журналистов опубликовало издание «Новости. Live».

Глава государства упомянул, что эту цифру назвали военные страны.

«Способна ли Украина в случае прекращения огня финансировать такую армию? Нет, не способна, не хватит финансового ресурса», — сказал он.

Политик добавил, что по этой причине республике будет нужна поддержка партнеров как гарантия безопасности: они смогут частично финансировать ВСУ. Такая помощь потребуется Киеву в течение нескольких лет, потом страна сама будет оплачивать свою армию.

До этого The Wall Street Journal назвала пять основных препятствий для мира между Россией и Украиной. Одним из них стала численность ВСУ.

Газета написала, что Украина отказывается от сокращения численности армии до 600 тыс. человек, как было предложено в первоначальной редакции мирного плана США. Повышение порога до 800 тыс. поддержали и европейские страны.

Ранее Зеленский назвал ключевые гарантии безопасности для Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами