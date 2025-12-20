Зеленский заявил, что у Киева нет денег на 800-тысячную армию

Зеленский: Украина не сможет сама финансировать армию в 800 тысяч человек

После окончания боевых действий Украина не сможет сама содержать 800-тысячную армию, заявил президент Владимир Зеленский. Аудиозапись ответов политика на вопросы журналистов опубликовало издание «Новости. Live».

Глава государства упомянул, что эту цифру назвали военные страны.

«Способна ли Украина в случае прекращения огня финансировать такую армию? Нет, не способна, не хватит финансового ресурса», — сказал он.

Политик добавил, что по этой причине республике будет нужна поддержка партнеров как гарантия безопасности: они смогут частично финансировать ВСУ. Такая помощь потребуется Киеву в течение нескольких лет, потом страна сама будет оплачивать свою армию.

До этого The Wall Street Journal назвала пять основных препятствий для мира между Россией и Украиной. Одним из них стала численность ВСУ.

Газета написала, что Украина отказывается от сокращения численности армии до 600 тыс. человек, как было предложено в первоначальной редакции мирного плана США. Повышение порога до 800 тыс. поддержали и европейские страны.

Ранее Зеленский назвал ключевые гарантии безопасности для Украины.