В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Накануне в аэропортах Иваново (Южный) и Ярославля (Туношна) были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

