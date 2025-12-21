Подозрительный багаж парализовал работу ж/д вокзала на юго-западе Германии

На юго-западе Германии из-за подозрительного багажа эвакуировали главный железнодорожный вокзал Штутгарта. Об этом пишет Der Tagesspiegel.

Газета уточняет, что из-за возможной угрозы полицейские провели вечером 20 декабря на вокзале масштабную операцию. В это время движение поездов частично приостанавливалось, ездить продолжали пригородные электрички. После того как угроза не подтвердилась, вокзал вернулся к работе.

В январе этого года с разницей в один день «заминировали» ж/д станцию баварского города Пассау на юге Германии и главный вокзал австрийского Граца. Это произошло после получения анонимной информации о заложенных там взрывных устройствах. Вокзалы приостанавливали работу, их пассажиров эвакуировали, но данные о «минировании» после проверки с собаками не подтвердились.

