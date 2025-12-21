На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стабилизировалось состояние мальчика, пострадавшего от взрыва в Химках

Омбудсмен Мишонова: состояние раненного в Химках мальчика стабилизировалось
Telegram-канал «Типичные Химки»

Пострадавшего от взрыва в подмосковных Химках подростка прооперировали, его состояние в настоящий момент оценивается, как стабильное. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

«Перевели в отделение реанимации. Состояние стабильное. Сейчас в больнице с ним мама», — заявила Мишонова.

Вечером 20 декабря в Банном переулке микрорайона Сходня произошел взрыв. Предварительно установлено, что в рюкзаке у подростка сработал регенеративный патрон РП-4 (РП-4-01). В Минздраве Московской области сообщили, что в результате ЧП пострадали три человека, одного из них спасти не удалось.

Отмечается, что двое пострадавших были доставлены в лечебные учреждения Подмосковья. Женщину с минно-взрывной травмой передней поверхности бедра госпитализировали в Химкинскую областную больницу. Школьника с множественными осколочными ранениями лица и плечевой артерии — в ДНКЦ им. Л. М. Рошаля. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, другого — как средней степени тяжести. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ выяснили, что пострадавшие в Химках подростки были диггерами.

