На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветврач назвал новогодние блюда, которые категорически нельзя давать животным

Ветеринар Руденко: животным категорически нельзя давать икру с новогоднего стола
true
true
true
close
Shutterstock

Домашние животные могут интересоваться блюдами с новогоднего стола, однако хозяевам не стоит поддаваться на просьбы пушистых, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«Популярный мем кота с красной икрой не стоит повторять в жизни: этот продукт вредит почкам кошек. В 100 граммах икры содержится около 5–8 граммов соли, что для кошачьего организма — критическая доза. Кошачьи почки работают интенсивно, и любое дополнительное напряжение может привести к серьезным сбоям в их работе. То же самое касается всех деликатесов. Бекон, который тоже нередко подается на праздник, может содержать вредные патогены и паразитов, которые могут вызывать у кошки симптомы, включая расстройство желудочно-кишечного тракта, проблемы с дыханием и даже неврологические проблемы», — предостерег эксперт.

Если собака съест бутерброд с красной икрой, она может отравиться. Переизбыток жира и соли в организме собаки приводит к раздражению пищеварительного тракта, нарушению минерального обмена и повышенной жажде.

Менее очевидные, но тоже опасные лакомства для собак и кошек:

— шоколад и любые сладости с какао. Содержат теобромин, который токсичен для собак и кошек;

— лук, чеснок, зеленый лук, порей. Вызывают разрушение эритроцитов и анемию;

— виноград и изюм. Могут спровоцировать острую почечную недостаточность;

— алкоголь и блюда, приготовленные с алкоголем. Для животных даже минимальная доза — сильный токсин;

— косточки от птицы и рыбы. Легко ломаются, травмируют желудочно-кишечный тракт;

— жирные и жареные блюда. Салаты с майонезом, утка, шашлык, жареное мясо — частая причина панкреатита;

— колбасы, копчености, ветчина. Из-за соли, специй и консервантов вызывают серьезные нарушения работы почек и сердца;

— шоколадные и кремовые десерты, выпечка с ксилитом. Сахар и заменитель ксилит особо опасны для собак — вызывают резкое падение глюкозы и судороги;

— орехи, особенно макадамия. Токсичны и приводят к неврологическим расстройствам;

— грибы. Тяжело перевариваются, могут вызвать интоксикацию;
— специи, соусы, маринады. Пищеварение животных не приспособлено к острым и соленым продуктам.

«Даже если питомец просит «всего один кусочек», лучше ограничиться безопасными лакомствами, предназначенными специально для животных. Это избавит от риска серьезных осложнений и обеспечит спокойные праздники для всей семьи», — резюмировал Руденко.

Ранее россиян предупредили об опасности аромасвечей для домашних животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами