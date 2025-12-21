Ветврач назвал новогодние блюда, которые категорически нельзя давать животным

Домашние животные могут интересоваться блюдами с новогоднего стола, однако хозяевам не стоит поддаваться на просьбы пушистых, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.
«Популярный мем кота с красной икрой не стоит повторять в жизни: этот продукт вредит почкам кошек. В 100 граммах икры содержится около 5–8 граммов соли, что для кошачьего организма — критическая доза. Кошачьи почки работают интенсивно, и любое дополнительное напряжение может привести к серьезным сбоям в их работе. То же самое касается всех деликатесов. Бекон, который тоже нередко подается на праздник, может содержать вредные патогены и паразитов, которые могут вызывать у кошки симптомы, включая расстройство желудочно-кишечного тракта, проблемы с дыханием и даже неврологические проблемы», — предостерег эксперт.
Если собака съест бутерброд с красной икрой, она может отравиться. Переизбыток жира и соли в организме собаки приводит к раздражению пищеварительного тракта, нарушению минерального обмена и повышенной жажде.
Менее очевидные, но тоже опасные лакомства для собак и кошек:
— шоколад и любые сладости с какао. Содержат теобромин, который токсичен для собак и кошек;
— лук, чеснок, зеленый лук, порей. Вызывают разрушение эритроцитов и анемию;
— виноград и изюм. Могут спровоцировать острую почечную недостаточность;
— алкоголь и блюда, приготовленные с алкоголем. Для животных даже минимальная доза — сильный токсин;
— косточки от птицы и рыбы. Легко ломаются, травмируют желудочно-кишечный тракт;
— жирные и жареные блюда. Салаты с майонезом, утка, шашлык, жареное мясо — частая причина панкреатита;
— колбасы, копчености, ветчина. Из-за соли, специй и консервантов вызывают серьезные нарушения работы почек и сердца;
— шоколадные и кремовые десерты, выпечка с ксилитом. Сахар и заменитель ксилит особо опасны для собак — вызывают резкое падение глюкозы и судороги;
— орехи, особенно макадамия. Токсичны и приводят к неврологическим расстройствам;
— грибы. Тяжело перевариваются, могут вызвать интоксикацию;
— специи, соусы, маринады. Пищеварение животных не приспособлено к острым и соленым продуктам.
«Даже если питомец просит «всего один кусочек», лучше ограничиться безопасными лакомствами, предназначенными специально для животных. Это избавит от риска серьезных осложнений и обеспечит спокойные праздники для всей семьи», — резюмировал Руденко.
