Лавров процитировал Ньютона, комментируя антироссийские санкции

Лавров прокомментировал антироссийские санкции третьим законом Ньютона
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка ответил на вопрос журналистов о том, как санкционное давление западных стран влияет на формат и темпы российско-африканского сотрудничества. Его слова передает ТАСС.

«Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие. Это и закон физики, и закон политики и дипломатии», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также отметил, что тема антироссийских санкций Евросоюза и США в ходе форума не обсуждалась подробно.

«Мы предпочитаем не сокрушаться, а концентрироваться на согласовании рабочих, работоспособных, эффективных механизмов», — заявил министр Лавров.

Первая конференция Форума партнерства Россия – Африка состоялась в ноябре прошлого года. Тогда президент РФ Владимир Путин отметил, что развитие сотрудничества между Россией и странами Африки приобретает более насыщенную и многогранную форму. Российский лидер уточнил, что этот факт полностью подтверждает содержательная программа министерской конференции.

Ранее Захарова рассказала о своем поэтическом опыте.

