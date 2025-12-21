Зеленский поддержал идею США о трехсторонней встрече с Россией

Украина не против предложения США о трехсторонней встрече с РФ, сообщил президент Владимир Зеленский. Ответы политика на вопросы журналистов опубликовало издание «Новости. Live».

При этом глава государства сомневается, что такая встреча приведет к прорыву.

«Есть сложные вопросы, которые должны решать лидеры государств. Так что если результаты — обмены или какие-то другие договоренности, я не могу быть против. Мы поддерживаем тогда предложение Соединенных Штатов Америки», — сказал Зеленский.

В августе этого года после американо-российского саммита на Аляске президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиваться прямых переговоров российского коллеги Владимира Путина и Зеленского и предложил рассмотреть формат трехсторонних встреч. Однако в Киеве и европейских столицах такая инициатива не получила поддержки.

А в сентябре Трамп говорил о том, что личная неприязнь между Путиным и Зеленским делает невозможными их прямые переговоры. По его словам, «невообразимая ненависть» исключает диалог политиков, и ему, вероятно, придется самому вести переговоры.

Ранее Зеленский допустил выход ВСУ из Донбасса при одном условии.