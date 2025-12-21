На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка побывала в Афганистане и рассказала, как живут женщины по законам шариата

«Лента.ру»: при «Талибане» женщинам почти отказано в общественной жизни
Pvince73/Shutterstock/FOTODOM

Ситуация с правами женщин в Афганистане остается крайне напряженной, пишет «Лента.ру». Корреспондент газеты побывала в этой восточной стране, и выяснила подробности о жизни женщин.

«Внутри страны продолжается глубокий гуманитарный кризис, особенно остро отражающийся на положении женщин. За четыре года талибы выстроили жесткую и разветвленную систему ограничений, фактически исключив женщин из общественной жизни», – пишет издание.

Как отмечается, согласно внутреннему законодательству, в Афганистане женщинам запрещено говорить на публике и показывать лицо вне дома. Музыку также объявили избыточной и противоречащей исламским ценностям, запретив ее в домах, на улицах, в магазинах и автобусах.

По новому законодательству, женщинам без сопровождения мужчин должно быть отказано в проезде в общественном транспорте. До этого в стране существовал полуофициальный запрет на посещение женщинам спортзалов, парков, салонов красоты, а также на работу в неправительственных организациях и торговых центрах. Теперь любое из этих действий трактуется как нарушение законов шариата и строго наказывается.

Ранее Меркель рассказала о гендерной несправедливости в Германии.

