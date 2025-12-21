Россиянам объяснили, почему в квартире холодно и как найти причину

Почему зимой в одних квартирах приходится ходить в свитере, а в других — открывать окна? На самом деле, температура в помещении зависит от баланса между поступающим теплом и его потерями. О том, как самостоятельно найти «слабые места» в своей квартире и что с ними делать, «Газете.Ru» рассказал Никита Аброськин, руководитель направления ЖКХ подразделения «Полимерные мембраны и PIR» ТЕХНОНИКОЛЬ.

«Если говорить в общем, то температура в квартире определяется двумя основными факторами — сколько в помещение поступает тепла и сколько его уходит из-за различных источников потерь, ими могут выступать окна или недостаточно утепленные поверхности — стены, пол и потолок», — объяснил он.

Первая причина — проблемы в системе отопления.

«Определить эту причину достаточно легко: нужно просто потрогать батареи в отопительный сезон. Если они холодные или чуть теплые, то поступаемого от них тепла недостаточно. В первую очередь нужно вызвать специалистов из управляющей компании. Возможно, где-то в систему попал воздух, и проблему можно решить обычной продувкой. Действовать самостоятельно не рекомендуется — можно нарушить герметичность, что приведет к протечкам. Специалист УК сможет грамотно оценить ситуацию», — сказал эксперт.

Вторая причина — окна.

«Понять, что тепло уходит через окна, тоже не сложно — иногда достаточно провести рукой около рамы, чтобы ощутить сквозняк. Более эффективный метод — использование тепловизора. Если окна старые, решение очевидно — замена на современные энергоэффективные. Если же окна новые, нужно проверить регулировки. У многих моделей есть сезонные режимы «зима/лето». На боковой стороне створки есть специальные эксцентрики. Если они круглые, то метка (точка или черточка) зимой должна быть направлена внутрь помещения, а летом — наружу. На овальных — черточка зимой должна быть горизонтальной. Кроме того, значительное количество тепла может уходить через откосы. В таком случае оптимально их утеплить. Для этого лучше использовать термоплиты с максимально низкой теплопроводностью, чтобы не требовалась изоляция большой толщины», — посоветовал эксперт.

Третья — недостаточное утепление стен, пола и потолка.

«Тепло может буквально уходить через мостики холода в полу (особенно актуально для первых этажей), потолке или стенах, если квартира угловая. Определить потери также поможет тепловизор. Интересный факт: даже если общая температура соответствует нормам, на первых этажах из-за холодного пола может возникать ощущение дискомфорта. Выход — утеплить помещение изнутри. Утеплить квартиру снаружи самостоятельно практически невозможно, за исключением случаев капремонта всего дома. При этом важно помнить: при внутреннем утеплении оптимально покрывать теплоизоляцией весь контур, создавая эффект термоса. Не получится утеплить лишь фрагмент стены — вся поверхность должна быть покрыта единым слоем», — рассказал он.

Но существует и обратная ситуация: в квартире может быть слишком жарко.

В это случае ситуация обратная — тепла поступает намного больше, чем уходит наружу.

Первая причина — чрезмерная мощность системы отопления.

Повлиять на работу центрального отопления жилец практически не может. Основной выход здесь — замена радиаторов на модели с регуляторами температуры. Сейчас на рынке есть варианты на любой вкус — от батарей с ручными вентилями до систем с электронной настройкой.

Вторая — окна работают в «зимнем» режиме.

«Если в квартире чрезмерно жарко, возможно, стоит попробовать зимой перевести окна на «летний» режим. В этом случае створка будет менее плотно прилегать, обеспечивая постоянное микропроветривание без сквозняков и избыточных теплопотерь», — сказал он.

