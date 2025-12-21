На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России без снега осталось всего несколько регионов

Вильфанд: 95% территории России покрыто снегом
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Снежный покров установился на 95 процентах территории России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова передает РИА Новости.

«Южный и Северо-Кавказский округ не покрыт (снегом – прим.ред.). И Московский регион - снега нет. Поэтому 95 процентов территории страны покрыто. Примерно 95-96 процентов», — уточнил синоптик.

Вильфанд подчеркнул, что по Москве нельзя судить о погоде в остальной России.

«Говорят, что Москва - это не вся Россия. И, действительно, по Москве очень трудно судить о количестве снега на территории страны. Весь Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Северо-западный федеральный круг - везде, везде снег, — добавил Вильфанд.

До этого стало известно о похолодании в новогоднюю ночь. По прогнозу, в Москве 31 декабря должен будет пройти снег, а температура опуститься до −5 °C. Как отмечается, предварительные синоптические модели указывают на температуру немного выше средней для этого времени года, при этом все же возможен небольшой снегопад.

Ранее синоптик откровенно рассказал, пора ли прогнозировать погоду на новогодние праздники.

