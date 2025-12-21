В России без снега осталось всего несколько регионов

Снежный покров установился на 95 процентах территории России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова передает РИА Новости.

«Южный и Северо-Кавказский округ не покрыт (снегом – прим.ред.). И Московский регион - снега нет. Поэтому 95 процентов территории страны покрыто. Примерно 95-96 процентов», — уточнил синоптик.

Вильфанд подчеркнул, что по Москве нельзя судить о погоде в остальной России.

«Говорят, что Москва - это не вся Россия. И, действительно, по Москве очень трудно судить о количестве снега на территории страны. Весь Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Северо-западный федеральный круг - везде, везде снег, — добавил Вильфанд.

До этого стало известно о похолодании в новогоднюю ночь. По прогнозу, в Москве 31 декабря должен будет пройти снег, а температура опуститься до −5 °C. Как отмечается, предварительные синоптические модели указывают на температуру немного выше средней для этого времени года, при этом все же возможен небольшой снегопад.

