Названы самые популярные мошеннические схемы 2025 года

Эксперт Попов: самые частые схемы мошенников в 2025-м связаны с доставкой
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

О ключевых тенденциях в сфере киберпреступности и самых распространенных схемах мошенников в 2025 году «Газете.Ru» рассказал Андрей Попов, начальник отдела информационной безопасности банка Хлынов.

Эксперт перечислил популярные схемы мошенников в этом году, из-за которых россияне чаще всего обращались в службу поддержки.

Доставка: цветов, посылок, заказов. Клиента просят назвать код из смс для осуществления доставки, далее звонок прерывается и с клиентом уже общаются «правоохранительные структуры», сообщая, что взломаны «Госуслуги» и на клиента оформлены доверенности/ кредиты, все денежные средства нужно перевести на «безопасный счет».

Организации по обслуживанию домофонов. Сначала мошенники придумывают легенду о замене домофона/ выдаче новых ключей и вынуждают клиента назвать код из смс. Далее сценарий продолжается по той же схеме, как было описано выше.

Энергоснабжающие компании. Клиенту сообщают о замене/ проверке счетчиков. Далее по той же схеме.

Продление договора с оператором телефонной связи. Клиенту сообщают об окончании действия договора на обслуживание. Для продления требуется назвать код из смс, персональные данные клиента. Далее клиенту сообщают о взломе Госуслуг и снова применяется та же схема с госструктурами и «безопасным счетом».

Инвестиции, дополнительный заработок. Клиенты зачастую сами откликаются на объявления, рекламу быстрого заработка. Перечисляют денежные средства, получают на начальном этапе доход, далее для вывода средств требуется заплатить пошлину/ страховой взнос. Далее мошенники не выходят на связь.

Перерасчет пенсии. Поступает звонок из «Социального фонда», сотрудник сообщает о перерасчете пенсии, для этого необходимо записаться в электронную очередь, код направлен в смс. Если клиент называет код, снова действует проверенная схема.

Выплата от государства. Со взломанных аккаунтов соцсетей мошенники под видом родственников или знакомых сообщают о выплате от государства, но для этого нужно сообщить свои персональные данные, данные карты. И далее происходит списание денежных средств клиента с банковской карты.

«Также поступают звонки от «налоговой», «поликлиники», «кардиоцентра». Преступники пишут в мессенджерах от имени председателя/ старшего по дому, создают чаты от имени работодателя с целью получения персональных данных.
В последнее время появилась новая схема мошенничества: подростку на сайте знакомств угрожает якобы ФСБ, затем просят назвать номера карт родителей, далее по картам родителей происходят списания в интернет-магазинах», — рассказал эксперт.

Попов также напомнил о главных признаках, выдающих мошенников.

— Создание искусственной спешки, чтобы заставить вас действовать быстро и не задумываясь;
— Оплата переводом вне официального сайта на карту физлица, криптовалютой или по ссылке;
— Звонки от государственных органов по WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Telegram или по сотовой связи;
— Перевод общения в неофициальные каналы: «давайте в личные сообщения», «пишите только сюда»;
— Просьбы назвать коды из SMS/пушей, пароли, данные карты, CVV/ПИН.

«В период праздников всплеск мошеннической активности ожидаем: люди начинают чаще совершать онлайн-покупки, заказывать доставки, оплачивать услуги, появляется состояние повышенной спешки. Злоумышленники используют этот момент, подстраиваясь под актуальные бытовые сценарии и маскируясь под знакомые сервисы и организации. Однако, соблюдая простые правила, можно защитить свое настроение и деньги. При подозрении на противозаконные действия незамедлительно прекратите разговор или переписку, не переходите по ссылкам и не диктуйте коды. Возьмите паузу и проверьте информацию через независимые источники: наберите адрес сайта вручную, найдите официальный номер и свяжитесь с представителями. Если код уже был озвучен или вы нажали «подтвердить», сразу заблокируйте карты, измените пароли, поставьте ограничение на кредиты и свяжитесь с полицией, а также с сотрудниками банка», — резюмировал эксперт.

Ранее россиянам дали простые советы, как не стать жертвой мошенников в сети.

