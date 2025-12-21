На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп признался, что не смотрит на красивых женщин

Трамп: не смотрю даже на самых красивых женщин, в политике это признак смерти
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп раскрыл свое отношение к женщинам, отметив, что его давно не волнует, как выглядит женщина. Его слова приводит телеканал СNN.

Трамп признался, что с приходом в политику перестал обращать внимание на внешность.

«Даже самая красивая женщина может пройти мимо — я даже не смотрю на нее больше, потому что в политике это признак смерти», — сказал он.

До этого Трамп во время рождественского приема в Белом доме в шутку пожаловался, что публика больше любит первую леди. Стоя рядом с Меланией Трамп, президент страны отметил, что во время каждой своей речи видит плакаты: «Мы любим нашу первую леди».

В октябре сообщалось, что Мелания Трамп обеспокоилась планами мужа снести часть Белого дома. По словам источников в американской администрации, она сказала помощникам, что это не ее проект.

Ранее Мелания Трамп показала, как украсила Белый дом к Хэллоуину.

