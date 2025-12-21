Спецпредставитель Путина пообещал продолжение переговоров по Украине в Майами

Дмитриев сообщил, что переговоры по Украине в Майами продолжатся

Переговоры в Майами по Украине продолжатся в субботу и воскресенье, 20 и 21 декабря, по местному времени, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что дискуссии уже начались.

Время в американском городе Майами на восемь часов отстает от московского. Сейчас там еще суббота.

20 декабря Дмитриев прибыл в США на переговоры со специальным представителем американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем политика Джаредом Кушнером.

Перед этим секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров заявил, что в Майами завершилась встреча делегации республики с представителями США и стран Европы. По его словам, на ней были достигнуты договоренности о дальнейших шагах и продолжении совместной работы по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп прибыл в резиденцию недалеко от места встречи по Украине.