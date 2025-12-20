«Мы выследили и убили наших врагов»: США атаковали позиции ИГ в Сирии

США атаковали позиции «Исламского государства»* на севере Сирии. По данным CENTCOM, поражены около 70 целей, включая штабы, инфраструктуру и оружейные склады боевиков. Операция стала ответом на нападение у Пальмиры 13 декабря, в результате которого погибли американские военные и переводчик. Глава Пентагона Пит Хегсет назвал операцию «местью» и пригрозил «врагам» США ее продолжением.

В ночь на 20 декабря Военно-воздушные силы США нанесли серию ударов по позициям «Исламского государства» (организация запрещена в России) на севере Сирии, сообщает Axios со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). Под удар попали 70 целей, включая объекты инфраструктуры и оружейные склады ИГИЛ в Сирии.

В операции участвовали истребители и боевые вертолеты ВВС США, а также артиллерия. Было запущено более 100 боеприпасов, сообщили в CENTCOM. Операция осуществлялась при поддержке ВВС Иордании.

По данным телеканала Al Hadath, американская авиация «провела новую волну атак на укрытия и штабы ИГ» в провинции Дейр-эз-Зор. Кроме того, международная коалиция нанесла ракетные удары по позициям террористов с военной базы Аш-Шаддади. Также ВВС США атаковали расположения боевиков в сельской местности провинций Хомс и Ракка и близ города Тадмор, на окраине которого расположен историко-архитектурный комплекс Пальмира.

Перед началом ночной операции против ИГ военными США были определены не менее 50 целей ИГ в северных сирийских провинциях, сообщает Al Hadath. Канал не уточнил, были ли нанесены удары по всем ранее идентифицированным позициям террористов.

«Объявление мести»

На этом фоне глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о проведении операции «HAWKEYE STRIKE» (англ. «Удар ястребиного глаза»). Он подчеркнул, что удары стали ответом на нападение на американские войска, произошедшее 13 декабря в Пальмире.

«Сегодня американские войска начали операцию «HAWKEYE STRIKE» в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГИЛ, инфраструктуры и оружейных складов», — написал Хегсет в соцсети X.

Он назвал удары в Сирии «объявлением мести» и подчеркнул, что США под руководством президента Дональда Трампа «никогда не будут колебаться».

«Как мы сказали сразу после этого жестокого нападения, если вы нацелитесь на американцев — в любой точке мира — вы проведете остаток своей короткой, полной страха жизни, зная, что Соединенные Штаты будут преследовать вас, найдут вас и безжалостно убьют. Сегодня мы выследили и убили наших врагов. Многих из них. И мы будем продолжать», — заявил Хегсет.

Сам Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что «в связи с жестоким убийством ИГИЛ храбрых американских патриотов в Сирии» США «наносят очень серьезный удар в ответ».

«Мы наносим очень сильные удары по опорным пунктам ИГИЛ в Сирии, стране, пропитанной кровью, которая имеет много проблем, но которая имеет светлое будущее, если ИГИЛ удастся искоренить. Правительство Сирии, возглавляемое человеком, который прилагает все усилия, чтобы вернуть Сирии былое величие, полностью поддерживает эти действия. Все террористы, которые настолько злобны, что нападают на американцев, предупреждаются: ВЫ ПОЛУЧИТЕ БОЛЕЕ СИЛЬНЫЙ УДАР, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО РАНЕЕ, ЕСЛИ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ НАПАДЕТЕ НА США ИЛИ БУДЕТЕ УГРОЖАТЬ ИМ», — написал он.

Нападение на военных США в Сирии

13 декабря в районе Пальмиры в результате нападения на совместный конвой американских и сирийских сил были убиты двое бойцов Национальной гвардии США и один американский переводчик. Еще трое американских военнослужащих получили ранения.

Также, как утверждает телеканал Syria TV, при нападении погиб сотрудник сил безопасности Сирии. По информации агентства SANA, нападение совершил вооруженный мужчина, открывший огонь по сирийским и американским военным.

Агентство Reuters сообщило, что ИГ по своим каналам распространило заявление, в котором называло нападение «ударом» по американским войскам и сотрудничающим с ними сирийским формированиям. Также ИГ обвинило США и их союзников в Сирии в создании единого фронта против него.