Все новости
Стало известно, чем Путин дополнил пирожки от «Машеньки»

Путин пробовал пирожки из пекарни «Машенька» с вишневым вареньем «Вологодское»
Telegram-канал «Кремль. Новости»

Президент РФ Владимир Путин ел пирожки из пекарни «Машенька» с «Вологодским» вишневым вареньем, передает РИА Новости.

В материале уточняется, что его выпускает «Вологодский комбинат пищевых продуктов леса». Банка варенья объемом 370 г стоит от 270 до 300 руб. Комбинат варит десерт из абрикоса, персика, клюквы, малины, брусники и других ягод.

19 декабря во время программы «Итоги года» владелец люберецкой пекарни «Машенька» Денис Максимов спросил российского лидера о переходе на новую систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей с 2026 года. Президент заявил, что бизнес не должен пострадать от изменений.

Максимов пообещал прислать политику пирожки с капустой, картошкой, луком и яйцом и со свежей ягодой, изготовленные по традиционным русским рецептам, и выполнил обещание. Кремль опубликовал видео, на котором Путин пьет чай с вареньем и пробует полученную из пекарни выпечку.

После вопроса на прямой линии глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил заведение и пообещал поддержку коллективу предприятия и местным жителям. Официальный представитель МИД Мария Захарова тоже заинтересовалась судьбой «Машеньки».

Ранее владелец пекарни распаковал подарок от Путина.

Прямая линия с Путиным — 2025
