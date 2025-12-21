В регионе России ограничили интернет на фоне беспилотной опасности

В Пензенской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

По его словам, ради безопасности местных жителей временно ограничили работу мобильного интернета. Чиновник также напомнил, что люди могут связаться с экстренными службами по телефону 112.

При беспилотной опасности перед тем, как покинуть помещение нужно отключить газ, электричество и воду. Кроме того, необходимо взять документы, медикаменты, вещи первой необходимости, воду, еду, телефон и отправиться в убежище.

Если такой возможности нет — надо спуститься в подвал, в метро, на подземную парковку, на цокольный этаж. Важно получать актуальные данные о развитии ситуации. Для этого можно включить радио или телевизор или следить за сообщениями в официальном приложении МЧС. Не следует выходить на улицу до тех пор, пока официальные источники не объявят, что угроза миновала.

Ранее в польском городе случайно объявили воздушную тревогу.