Многодетным семьям увеличат сумму выплат на ипотеку

Многодетным семьям на ипотеку могут выплачивать от 550 тысяч рублей

Депутаты Государственной думы выступили с инициативой повысить выплаты на ипотеку многодетным семьям. Об этом сообщает ТАСС.

По словам первого зампреда комитета ГД по контролю Дмитрия Гусева, законодательная новелла позволит учесть инфляцию и рост стоимости жилья, а также избежать резкого увеличения бюджетных расходов на поддержку многодетных граждан.

«Для семей с небольшими кредитами сохраняется гарантированный минимум поддержки, а для семей с высокой ипотечной нагрузкой помощь становится более соразмерной их реальным обязательствам», — подчеркнул депутат.

Гусев также отметил, что межфракционная инициатива, сформулированная по итогам прямой линии президента, направлена на повышение эффективности поддержки семей, обеспечение социальной справедливости и соответствие демографическим целям страны.

На рассмотрение в ГД предполагается внести проект поправок в закон «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам». Сейчас, согласно действующему законодательству, российским семьям при рождении третьего или последующего ребенка предоставляется 450 тысяч рублей на погашение долга по ипотеке. В новых поправках предлагается установить, что размер помощи государства составит не более 6,4% от суммы ипотечного займа, но не менее 550 тысяч рублей.

