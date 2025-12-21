На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Многодетным семьям увеличат сумму выплат на ипотеку

Многодетным семьям на ипотеку могут выплачивать от 550 тысяч рублей
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Депутаты Государственной думы выступили с инициативой повысить выплаты на ипотеку многодетным семьям. Об этом сообщает ТАСС.

По словам первого зампреда комитета ГД по контролю Дмитрия Гусева, законодательная новелла позволит учесть инфляцию и рост стоимости жилья, а также избежать резкого увеличения бюджетных расходов на поддержку многодетных граждан.

«Для семей с небольшими кредитами сохраняется гарантированный минимум поддержки, а для семей с высокой ипотечной нагрузкой помощь становится более соразмерной их реальным обязательствам», — подчеркнул депутат.

Гусев также отметил, что межфракционная инициатива, сформулированная по итогам прямой линии президента, направлена на повышение эффективности поддержки семей, обеспечение социальной справедливости и соответствие демографическим целям страны.

На рассмотрение в ГД предполагается внести проект поправок в закон «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам». Сейчас, согласно действующему законодательству, российским семьям при рождении третьего или последующего ребенка предоставляется 450 тысяч рублей на погашение долга по ипотеке. В новых поправках предлагается установить, что размер помощи государства составит не более 6,4% от суммы ипотечного займа, но не менее 550 тысяч рублей.

Ранее депутат назвал размер пособия при рождении ребенка в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами