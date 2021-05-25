Госдума одобрила запрет на отождествление СССР и нацистской Германии

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива предусматривает запрет публичного отождествления целей, решений и действий руководства и военных Советского Союза и гитлеровской Германии.

Кроме того, после окончательного принятия законопроекта под запрет попадет «отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

Законопроект был подготовлен по поручению президента России Владимира Путина. По словам главы государства, изменения в законодательство должны быть внесены до 1 июля 2021 года. Инициатива была внесена в парламент 5 мая главой думского комитета по культуре Еленой Ямпольской, первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым и сенатором Алексеем Пушковым.