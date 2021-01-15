WP: десятки террористов из списка ФБР находились в Вашингтоне во время штурма Капитолия
Десятки людей, которые входят в списки террористов ФБР, находились в Вашингтоне во время проведения штурма Капитолия. Об этом сообщает The Washington Post.
Указанные бюро лица определены властями как потенциальная угроза безопасности, поскольку были внесены в перечень во время антитеррористических операций.
Газета также уточняет, что большинство присутствующих на событиях, связанных с выступлением сторонником действующего президента Дональда Трампа в американской столице, являются представителями расистских движений.
Как добавляет WP, данный факт ухудшает ситуацию с отсутствием достаточного обеспечения безопасности в городе на фоне прошедших выступлений американцев.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.
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