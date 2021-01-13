Голикова заверила в эффективности российских вакцин против нового штамма COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что разработанные в РФ вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма инфекции, цитирует ее «Интерфакс».

«Тот сиквенс нового штамма коронавирусной инфекции, который мы провели силами научного центра «Вектор», говорит, что вакцины эффективны против этого нового штамма», — сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Притом проводятся и другие научные исследования для выяснения эффективности вакцин против новых штаммов. Голикова уточнила, что в настоящее время проходят испытания на животных.

В России в конце декабря выявили первый случай «британского» штамма коронавируса. В Роспотребнадзоре заверили, что состояние заболевшего было и остается хорошим.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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