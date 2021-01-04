Врач заявил о росте COVID-диссидентства в Москве
Валерия Исполатова
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Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что в Москве наблюдается рост COVID-диссидентства, передает РИА «Новости».
По его словам, это связано с усталостью жителей столицы от ограничительных мер.
Малышев отметил, что при этом среди москвичей есть другая категория — те, кто истово соблюдают все предписания властей относительно коронавируса.
По последним данным, в Москве зарегистрировано 828,5 тыс. случаев коронавируса, 652,3 тыс. человек выздоровели, 11,5 тыс. человек умерли.
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