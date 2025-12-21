«Воровство чистой воды»: стало известно, о чем говорила делегация РФ на встрече шерп G20

Шерпа в G20 Лукаш: Россия на встрече в Вашингтоне подняла вопрос о своих активах

Российская делегация на встрече шерп G20 в Вашингтоне говорила о воровстве, которым является заморозка активов РФ, рассказала в интервью РИА Новостизаместитель начальника экспертного управления администрации президента РФ, шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

«Если «двадцатка» намерена говорить о стабильности мировой финансовой системы и об обеспечении роста, то такие решения, как заморозка российских активов, фактически воровство чистой воды, подрывают основы для роста и стабильности», — уточнила шерпа России в G20.

Лукаш рассказала, что представители российской делегации шерп в Вашингтоне подняли вопрос о правомерности заморозки западными странами активов Российской Федерации в связи с начавшейся специальной военной операцией (СВО).

15-16 декабря в Вашингтоне прошла первая встреча представителей стран «Группы двадцати» в рамках начавшегося американского председательства. Делегацию от России на ней представляла Лукаш. Саммит лидеров G20 США запланирован на декабрь 2026 года, и состоится в Майами.

