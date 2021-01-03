Глава Псковской области доложил Путину о ликвидации последствий ледяного дождя

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о результатах проведения ликвидации последствий ледяного дождя. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава региона отметил слаженную работу участвовавших в работах служб, прежде всего МЧС.

По его словам, все последствия природной стихии будут окончательно ликвидированы к вечеру понедельника, 4 января.

Ранее в результате прохождения ледяного дождя без электроэнергии остались свыше 20 тыс. граждан, а теперь это число снижено до шести тысяч человек.

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