Почему гадалок с тарологами ничего не берет?

Пока боролись с эзотериками, у нас сняли «Химкинских ведьм»

В Telegram все обсуждают американцев, а в остальном интернете люди... загадывают новогодние желания. Открываю утром главную страницу Дзена, прокручиваю ее — попадаю на видео странной женщины, которая берет две пары своих туфель, стучит ими каблук о каблук определенное число раз и трясет над кучкой резаной бумаги. Закадровый голос: итак, в следующем году у меня будет сто тысяч.

Ну, во-первых, негусто. Во-вторых, наверное, сто тысяч в России надежнее заработать, чем заморачиваться с резкой бумаги? Потом смотрю — у ролика почти миллион просмотров и десятки тысяч репостов. Пожалуй, и впрямь лучше постукивать над столом каблуками, чем работать…

Всюду рецепты. Дама послебальзаковского возраста перетирает в ступе панцирь домашней улитки — говорит, надо насыпать порошок под коврик, чтобы в будущем году купить... машину! Реально! Вопрос только в одном: она специально ждала, когда эта гигантская улитка умрет, или убила ее? Или что?

Захожу на сайт объявлений, где долго ищу крышку для чайника от редкого сервиза — свою разбили. На сайте реклама: «Усы котов, 20 штук, для обрядов и кукол». Что? Зашла посмотреть. Да, в красивом бумажном конверте продают за 700 рублей кошачьи усы. Мне стало интересно, я спросила у нейросети.

Пишу «гадание на кошачьих...» Не успеваю дописать слово «усы», как выпадает подсказка — «на кошачьих лапках». Ужас!

Но что по усам? Читаем в нейросети!

«Некоторые практики с кошачьими усами:

Талисман удачи. Найденный (а не отрезанный!) ус кладут в кошелек для привлечения финансового благополучия.

Оберег для путешественников. Вибриссы кладут в машину или чемодан, чтобы дорога была безопасной.

Очищение пространства. Кошачьи усы сжигают, если в доме ощущается плохая энергетика, чтобы избавиться от негатива».

В конце, спасибо, приписка: «Важно помнить, что усы должны быть найдены естественным образом, а отрезать их у кошки нельзя — считается плохой приметой».

А что с лапами? С опаской спрашиваю. Ответ ошеломляет: есть, оказывается, гадание по методу «теневого отпечатка»: нужно загадать желание, позвать кошку и заставить ее ступить на сыпучую поверхность, после чего тщательно заснять отпечаток правой передней лапки и направить его «эксперту».

Эксперты, наверное, в местном ТРЦ-стекляшке в угловом МОП принимают? 5000 рублей за расшифровку отпечатка от кошачьей лапки.

Или — на «Битве экстрасенсов» сидят. Там открыта фабрика новогодних желаний. Помню времена, когда в декабре люди выкладывали списки обещаний и планов на будущий год: похудеть, купить машину...

Потом задачу достижения поставленных целей переложили на Блиновскую. Была такая, помните? Марафон желаний. Марафонщица. Теперь сидит. Учила, как правильно загадывать желания. Тянула деньги, но прикрывалась не магией, а какими-то курсами психологии. Хотя бы так.

Сегодня у нас новый этап — достигать поставленных задач и намеченных целей учат гадалки с экстрасенсами.

В топе новогодних спикеров — участники шоу «Битва экстрасенсов». Читаю: некий провидец Шепс рассказал про рецепт укорачивания «доставки» желания — нужно загадывать его в прошедшем времени. Доставки куда и кому, он не уточнил.

Вообще, данная передача мне кажется символом эпохи. Люди не только учатся загадывать желания с помощью шоуменов-экстрасенсов, они в случае пропажи близких к ним бегут. Очень страшный сюжет видела я когда-то по центральному телевидению в Польше: там ксендз объяснял, что при пропаже ребенка сначала нужно пойти в костел помолиться, а уже потом начинать поиски. Это было в конце 2000-х, и нам, людям светской закалки, это казалось возмутительным.

В 2010-е наши граждане при поиске детей часто шли к актерам из «Битвы экстрасенсов». Вот так.

Была ведь в России инициатива запретить гадалок с тарологами.

Как только к этой инициативе не подступались: и через прямой запрет, и путем введения сертификации разные тренеров и коучей, к которым хотели приписать гадалок. В апреле предложили запретить им хотя бы рекламировать себя. Но любые меры проваливались. Как будто там крепость у них, этих тарологов с астрологами.

На прямой линии корреспондент телеканала «Спас» описал проблему. Читаю: 20 декабря депутат Госдумы Нина Останина направила в правительство обращение с просьбой исключить из классификатора экономической деятельности астрологов и медиумов. Оказалось, что данная деятельность присутствует в ОКВЭД, можно зарегистрировать ИП по гаданию на кофейной гуще!

Ничего их не берет, никакие депутаты и никакие инициативы не могут с ними справиться.

Пока боролись, «Битва экстрасенсов» возмужала так, что ее «экстрасенсы» принимают участие в расследованиях. Я сама видела, как экстрасенса Викторию Субботу действующий консультант правоохранительных органов привозил на поиски пропавшей девочки и следователей заставляли ходить вместе с ней. Не шучу.

Так неудачно боремся с гадалками, что у нас уже сняли целый сериал про них. Сразу про троих! «Химкинские ведьмы». Я из профессионального любопытства стала смотреть и оценила только первую серию: там три мошенницы, которые притворяются медиумами, принимают в химкинском ТЦ желающих исправить судьбу. «Кухня» таких салонов показана отлично. Ох, если бы создали сериала на этом и остановились! Сняли бы два сезона про аферисток, которые за деньги убирают венец безбрачия и уничтожают проклятие измены. Но ведь придумали уже в первой серии, что некая ведьма передала аферисткам колдовской дар — получились «Зачарованные», но с поправкой на Химки.

Зачем это? У нас часть страны атеисты, часть — православные. Растет число мусульман, которые, по идее, не должны приветствовать медиумов с гадалками. Так откуда же для всей этой мистической братии взялось место и за счет чего оно будет расширяться, если продолжат снимать такие фильмы и передачи?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.