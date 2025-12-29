Снежная буря в Финляндии обесточила 160 тысяч домов

Зимний шторм «Ханнес» оставил без света около 160 тысяч домов в Финляндии. Об этом сообщает издание Sweden Herald.

Особенно пострадали от шторма западные районы страны, где скорость ветра достигала 25 м/с. В Лапландии буря снесла со взлетно-посадочной полосы два пассажирских самолета, которые врезались в снежный сугроб. На борту одного из них находились примерно 150 человек, во втором — менее 10. В городе Тампере в результате порывов ветра обрушился надувной спортивный зал.

На западе и севере Финляндии из-за упавших деревьев и сорванных крыш спасательные службы работают в усиленном режиме. Непогода привела к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям.

27 декабря сообщалось, что на Камчатке начался «снежный апокалипсис» из-за сильного снегопада. Там выпало две месячные нормы осадков. Самая сложная ситуация наблюдается в Петропавловске-Камчатском, где остановилось движение общественного транспорта. Кроме того, в Усть-Большерецком округе перекрыли несколько дорог.

Ранее десятки машин оказались в снежном плену в Энгельсе.