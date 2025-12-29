Трамп отказался от визита на Украину

Трамп заявил, что не видит особой необходимости в своем визите на Украину

Президент США Дональд Трамп не видит особой необходимости в своем визите на Украину. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Я не уверен, что это будет необходимо, но, если это поможет спасти 25 тыс. жизней ежемесячно, или сколько бы то ни было, я бы определенно был готов это сделать», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что он хочет заключить сделку по урегулированию конфликта, для которой его визит необязателен.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ранее заявлял украинский лидер, переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

