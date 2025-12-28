Кто встречает Новый год в ресторанах за сотни тысяч рублей

Наверняка все знают знаменитый мем: «А что это у вас на носу?»

Вот и я подумала, что на носу у меня, как и у всех, — Новый год, и задумалась, где я буду его отмечать. Захотелось чего-то яркого, необычного, конечно же, вкусного, но с программой. Потому что ехать к подруге Кате и ее унылому мужу, как три года до этого, мне не улыбается. Мы снова будем смотреть неважно переснятые советские шедевры, жевать невкусные приготовленные подругой салаты, от которых в восторге только ее Витя. К готовке никого, кроме себя, она не подпускает. А вместо приглашенных звезд — ее дети-погодки, читающие стихи и поющие песни из мультиков. Поют, кстати, хорошо, гонорар берут шоколадными яйцами и мармеладками в форме мишек… Бюджетно.

В общем, перспектива обмотаться новогодней мишурой и выть на звезду, венчающую елку, мне не нравится, — надо действовать. Полезла изучать рынок ресторанных предложений. От цен в одном из них обалдела не только я, но и мышка, и клавиатура, и рядом стоящий кактус, тот от неожиданности даже завял. Например, самый дешевый слот стоил около 100 тысяч, а самый дорогой — чуть меньше 250. Почему «стоил»? Потому что раскупили, полный солд-аут на новогодний сет из 6-7 курсов и танцы под песни российских звезд. В наличии остались билеты стоимостью до 200 тыс. рублей.

Мысленно прикинув, что праздник с семьей из четырех человек обойдется в 800 тыс., я закрыла сайт и задумалась: кто же все это покупает? Нет, я, конечно, слышала от одной знакомой, что Новый год они встречают «просто»: 31 декабря ходят не в баню, а в Большой театр в ложу на «Щелкунчика», а после возвращаются домой, едят ужин, приготовленный личным поваром, смотрят обращение президента и ложатся спать. Скромно и тихо. Откуда каждый год в семье берутся билеты, знакомая не знает: «Они просто появляются», — радуется она, и мы ей верим. Всем бы такого Деда Мороза, как ее муж. Но в ресторан они не едут…

Решила предпринять вторую попытку. Порылась «в этих ваших интернетах» и нашла еще много предложений на все вкусы, но не на кошельки.

Чаще всего предлагают отмечать Новый год за деньги, равноценные чугунному мосту или крылу от самолета.

Понятно, что такое может позволить себе только человек или семья, чей достаток не то что выше среднего, а превышает его в разы. И у кого это не последние деньги в семейном бюджете: «Один раз ведь живем! Гулять так гулять!» Такие люди могут позволить себе пообедать в ресторане на 30 тыс. за персону, и отметить праздник за деньги, равные полугодовой, а то и годовой зарплате скромного труженика.

И знаете что? Даже не заметить этого. Так зачем же люди туда ходят? Смысла в том, чтобы на других посмотреть и себя показать, нет никакого. У всех на столах все одинаковое. В эту ночь ресторан обычно не работает a la carte, не хватит ресурсов, поэтому есть фиксированное меню — как гастрономическое, так и развлекательное. Но ведь можно отметить дома и просто заказать еду из любимого ресторана с доставкой. Да что там — нанять тех, кто все приготовит и украсит дом. Зачем же туда идти?

И тут я поняла — для статуса. Вот сидят такие богатые и успешные в загородном клубе и рассказывают друг другу о том, где сначала провожали, а потом и встречали. И меряются суммами, затраченными на этот праздник жизни не для всех. И неважно, что было на столе. Даже если привычная селедка под шубой — она точно будет не обычная, а из-под выверта, с икрой русалки и майонезом из молока единорога. И петь тебе будет не телевизор, а заслуженный деятель культуры. А если еще и столик был рядом со сценой или даже на ней, то ты в дамках и вознесся над равными себе в новогоднюю стратосферу.

А я с семьей все-таки отмечу праздник дома, приготовлю новомодную селедку под шубой в виде рулета, в оливье добавлю авокадо и обязательно яблочко… А петь мне будет телевизор. И знаете что? С наступающим Новым годом всех, кто искренне радуется празднику, а не мишуре! Хотя и мишура бывает привлекательной.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.