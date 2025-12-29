Зеленский заявил о готовности Украины к миру

Зеленский поблагодарил Трампа и заявил о готовности Украины к миру

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что Украина готова к миру, а также поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за приложенные усилия.

«Мы провели содержательный разговор по всем вопросам и высоко ценим прогресс, которого достигли украинская и американская команды в течение последних недель <...> Украина готова к миру», — написал он.

По словам Зеленского, в ходе переговоров стороны обсудили все аспекты мирного плана и достигли значительных результатов. Он отметил, что гарантии безопасности являются ключевыми на пути к достижению длительного мира.

Кроме того, президент Украины заявил, что стороны договорились о проведении новой встречи на следующей неделе и согласовали визит украинской делегации и европейских лидеров в Вашингтон в январе.

28 декабря Трамп и Зеленский встретились в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Их переговоры продлились больше двух часов.

Перед встречей лидер Соединенных Штатов выразил уверенность в серьезном настрое руководства России в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома также заявил, что, по его мнению, и президент РФ Владимир Путин, и Зеленский хотят мирного урегулирования.

Ранее Трамп заявил, что урегулирование на Украине «ближе, чем когда-либо прежде».