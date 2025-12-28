Технический директор GWM International рассказала о стратегии развития концерна

Технологическая конференция GWM TECH DAY впервые прошла в Москве, в России, что подчеркивает важность российского авторынка для концерна Great Wall Motor. На мероприятии была представлена модель интеллектуальной полноприводной гибридной платформы Hi4-T (Hybrid Intelligent 4WD TANK), а также состоялась российская премьера обновленного внедорожника TANK 300. Технический директор GWM International Николь Ву рассказала «Газете.Ru» о стратегии компании в мире и на российском рынке, испытаниях автомобилей в различных экстремальных условиях и развитии систем интеллектуального вождения, благодаря которому машины становятся безопаснее, комфортнее и удобнее для водителей и пассажиров.

– В рамках презентации вы рассказывали о впечатляющей работе в сфере исследований и разработок, которой занимается концерн GWM. Расскажите, какие направления в инновациях и развитии автомобилестроения концерн считает приоритетными сегодня и в перспективе ближайших лет?

— В нашей компании мы уделяем особое внимание развитию цифровых продуктов при создании автомобилей. Наряду с «железом», то есть самим автомобилем, все большую роль играет программное обеспечение. Это касается не только нашей компании, но и Китая в целом — такая глобальная тенденция.

При разработке концепции автомобиля мы с самого начала стараемся максимально органично скомбинировать физические компоненты и программное обеспечение, проверяя их совместимость и максимальную эффективность при взаимодействии.В целом программные продукты и цифровые решения должны качественно функционировать на всех уровнях производства.

Китай имеет большие производственные возможности в части узлов и агрегатов, но само управление автомобилем сегодня в основном осуществляется именно через программные решения, контроллеры и приложения. Они работают в разных режимах — и на шоссе, и на бездорожье. Поэтому задача — обеспечить оптимальное поведение автомобиля в различных ситуациях, при глубокой интеграции самого «железа» и софта.

Также мы стремимся сделать использование расширенных возможностей автомобиля максимально удобным для пассажира. Через экран мультимедиа или подключив телефон, можно получать доступ к различным функциям и режимам. Мы применяем интеллектуальные алгоритмы, которые позволяют контролировать работу ключевых узлов, включая силовую установку, и обеспечивать комфортную эксплуатацию.

Это касается технологической стороны. В целом, мы внимательно следим за тенденциями и потребностями клиентов. Поколения автомобилей в наши дни сменяются очень быстро, и мы постоянно совершенствуем продукты, чтобы они всегда отвечали текущим ожиданиям наших клиентов.

– GWM уделяет большое внимание испытаниям своих продуктов на всех этапах производства – от прототипов и до серийных автомобилей. Можете подробнее рассказать, как тесты интегрированы в процессы и в чем уникальность ваших испытательных центров?

— Испытания автомобилей в GWM проходят поэтапно, что позволяет нам контролировать качество и надежность на всех стадиях. Все начинается с этапа концепта: мы используем систему виртуальной симуляции CAE (Computer-aided engineering), которая позволяет моделировать поведение силовой установки, безопасность при столкновениях и тестировать различные нагрузки на автомобиль еще до создания прототипа.

Далее следует инженерная работа в центрах НИОКР. Здесь тестируются все компоненты и системы автомобиля — кузов, двери, шасси, силовая установка, батареи. Мы оцениваем жизненный цикл компонентов, проверяем их работу в разных условиях: антикоррозийную стойкость кузова, надежность батареи при высоких и низких температурах и другие параметры. Такой подход помогает заранее понять долговечность всех систем и обеспечить надежность при эксплуатации автомобиля.

Третий этап – самый важный. Это отладка готового изделия. Мы проверяем пассивную безопасность, кибербезопасность, совместимость электронных систем, устойчивость к шумам и вибрациям. Все выявленные проблемы устраняются, чтобы машина была максимально безопасной и удобной для пользователя.

И, наконец, четвертый этап — начало серийного производства. На этом этапе большинство вопросов уже решено, но важно поддерживать постоянный контакт с потребителями, прислушиваться к их замечаниям и обратной связи, чтобы оперативно устранять замечания и делать эксплуатацию автомобилей более комфортной.

Отдельное внимание уделяется испытаниям перед сертификацией. Мы проводим краш-тесты и проверяем автомобили в широком диапазоне температур — от минус 40 до плюс 60 градусов C, при влажности воздуха от 5% до 95%. Для России дополнительно проводим тесты в реальных условиях эксплуатации, например, в таких городах, как Сургут и Мурманск, чтобы адаптировать автомобили к местным климатическим и дорожным условиям.

– Развивая тему испытательных центров: на ваш взгляд, насколько оправдана технологическая автономность компании? Многие считают, что проще закупать готовые решения у сторонних разработчиков — это быстрее и дешевле. В чем, по-вашему, преимущества вашей стратегии?

— Мы действительно закупаем некоторые детали и компоненты у других компаний, ведь полностью производить все самостоятельно не всегда выгодно. Но лаборатории, испытательные площадки и центры НИОКР — это сфера наших ключевых компетенций, потому что мы выпускаем технологически сложный продукт.

Сертификация требует больших усилий, и на этом этапе важно тщательно подходить к выбору всех узлов, компонентов и их интеграции. Локализация автомобилей, например, в России, также требует значительной работы и сотрудничества с местными компаниями. В этой сфере мы не исключаем закупку определенных компонентов у локальных поставщиков.

В то же время для выпуска полноценного, качественного продукта необходимы в первую очередь собственные исследования и разработки. Именно это позволяет нам обеспечивать высокое качество и надежность автомобилей, которые мы производим.

– Насколько оправданы, по Вашему мнению, столь масштабные усилия и инвестиции в усовершенствование моделей? Некоторые автопроизводители предпочитают чаще обновлять модели целиком, вместо того чтобы глубоко дорабатывать текущие продукты.

— У нас есть платформа, на которой разрабатываются различные решения, и мы ориентируемся на глобальные тенденции рынка. Это позволяет постоянно совершенствовать продукцию, не переходя от модели к модели, а внося улучшения в существующие автомобили — в шасси, силовые установки, программное обеспечение.

Наша цель — инвестировать в улучшения именно таким образом. Мы считаем такой подход оптимальной инвестиционной стратегией, которая помогает нам завоевывать доверие и привлекать больше клиентов.

Слишком частая и кардинальная смена поколений моделей не очень удобна для пользователя. Так, например, запчасти новой модели могут не подходить к предыдущей. Если же мы совершенствуем продукцию, добавляя новые функции и возможности, мы можем одновременно оптимизировать себестоимость запчастей. Это выгодно как для нас, так и для клиентов: они могут покупать автомобиль и комплектующие разных поколений по доступным ценам.

— Можно ли сегодня утверждать, что Китай задает мировые технологические тренды в автомобилестроении? Приведите конкретные примеры.

--За последние несколько лет производство автомобилей в Китае сделало значительный рывок и достигло впечатляющих результатов. Это касается, например, производства различных силовых агрегатов, электромобилей и гибридных двигателей. Такие достижения позволяют обеспечить топливную экономичность, повысить безопасность и сделать процесс вождения более интересным. Кроме того, Китай значительно продвинулся в использовании электронных систем и увеличении их количества в автомобилях.

Одно из направлений, где Китай сейчас активно занимает высокие позиции, — создание платформенных решений и интеллектуальных сервисов, которые интегрируются с автомобилем. Это значимое направление и для всего мирового автомобильного производства. Китай достиг в этом больших успехов, и многие зарубежные компании теперь сотрудничают с китайскими предприятиями по выпуску электромобилей и гибридов, учатся у нас чему-то новому для себя.

Кроме того, если раньше основное внимание уделялось в первую очередь снижению себестоимости продукции, то сейчас многие производители ориентируются именно на разработку высокотехнологичных продуктов и формирование новой культуры производства.

— Если сравнивать автомобили GWM с современными моделями из Японии, Европы, США, в каких конкретно аспектах вы отмечаете свои сильные стороны, а какие направления считаете перспективными для дальнейшего развития?

Это сложное сравнение, так как наша продуктовая линейка очень разнообразна: от пикапов до грузовиков, поэтому сравнивать правильнее по конкретным моделям. Но если говорить в целом, то, наверное, наша продукция привлекает своей высокой технологичностью. Говоря о внедорожниках, плюсы даже более очевидны. Мы не только предлагаем внедорожный потенциал, высокое качество и надежность, но и стараемся обеспечивать высокий уровень комфорта и шумоизоляции. В дополнение мы также оснащаем наши модели такими технологичными опциями, как массаж и подогрев сидений.

С точки зрения надежности японские автопроизводители, действительно, преуспевают. Но они не так активно внедряют современные интеллектуальные решения в свои модели, как это делаем мы, при этом уровень их надежности достаточно высокий.

В дополнение к этому заслуживает внимания низкая стоимость послепродажного обслуживания и замены запчастей. Словом, нам есть чему поучиться.

– Особый акцент GWM делает на технологиях smart driving (интеллектуальное вождение). Что входит в это понятие? Как развитие подобных технологий меняет пользовательский опыт владельца автомобиля?

– Это действительно хороший вопрос. Сейчас мы активно внедряем интеллектуальное вождение в наши модели. Разброс систем довольно широкий: существуют категории от L1 до L4. Системы L1 (ассистированное вождение) и L2 (частично автоматизированное вождение) относительно простые, там нет большого количества интеллектуальных функций, но они уже значительно повышают безопасность вождения. Например, при движении по высокоскоростной магистрали система L2 контролирует расстояние до впереди идущего автомобиля. Это обеспечивает больший комфорт, безопасность и сохранение безопасной дистанции.

Эти функции могут развиваться: на базе L2 может появиться L2++, а более продвинутые системы, такие как L3 (условно автоматизированное вождение) и L4 (высокоавтоматизированное вождение), могут позволить реализовать фактически режим беспилотного вождения. Например, достаточно ввести точку назначения в навигатор, и автомобиль довезет вас самостоятельно. Разумеется, периодически нужно подтверждать, что вы все еще находитесь за рулем, но основной процесс управления происходит автоматически. Это удобно как в городе с пробками, так и в дальних поездках, снижает усталость водителя и делает поездку более комфортной и безопасной.

Конечно, сегодня такая технология еще дорабатывается, так как многое в ней зависит от алгоритмов. Но мы продолжаем их совершенствовать, чтобы поездку сделать максимально безопасной. И уже сейчас системы беспилотного вождения показывают весьма впечатляющие результаты. Лично я считаю, что через несколько лет сценарий L3 станет вполне реалистичным.

Кроме того, такие технологии удобны людям с физическими ограничениями и пожилым людям, которым может быть сложно управлять автомобилем. Для них поездки по городу или на дальние расстояния станут значительно удобнее и безопаснее.

Хотя идея полностью автопилотируемых автомобилей может звучать фантастически, наблюдая за развитием отрасли и технологическими изменениями, я считаю, что это будет реалистичным сценарием в будущем.

– Вы уделяете особое внимание адаптации моделей к России. Как проходят такие исследования у вас, насколько сложно их реализовывать, что по итогу делается с продуктом?

— Автомобили концерна Great Wall Motor присутствуют на российском рынке более 10 лет и за это время действительно собрали большой объем обратной связи от реальных пользователей. Мы стараемся учитывать пожелания клиентов, чтобы сделать автомобили максимально подходящими для конкретных условий эксплуатации. Например, не во всех странах требуется подогрев кресел или лобового стекла, но в России эта опция пользуется большим спросом. Поэтому перед выходом на рынок мы не просто выводим модель, которая продается и в других странах, а дополняем ее комплектацию, тем самым максимально адаптируя к местным условиям.

Для этого у нас есть локальная команда российских специалистов. Они всесторонне тестируют модель в разных климатических и дорожных условиях — в городских условиях, за городом, на грунтовых дорогах, на бездорожье и так далее. После этого они передают нам замечания и рекомендации, что следует улучшить или добавить.

Например, требования по коррозионной стойкости в России выше, чем где бы то ни было, учитывая снег, влажность, дорожные реагенты и климатические условия, особенно что касается элементов шасси и кузова. Мы изначально закладываем эти требования к автомобилям, которые поставляются в Россию.

Кроме того, мы привлекаем местных инженеров и специалистов сертификационных испытательных центров. Их знание рынка позволяют задать те высокие требования к продуктам, которые помогают нам максимально соответствовать непростым погодным и дорожным условиям страны.

Например, когда мы начали поставки в Россию, средний объем бачка омывателя составлял около 2,5 литра. По пожеланиям местных специалистов, нашей команды и водителей, его увеличили до 4–4,5 литра в зависимости от модели, чтобы обеспечить удобство эксплуатации в российских условиях.

Другой пример касается мультимедийной системы. Нам было сложно корректно перевести названия ее функций и пунктов меню в том виде, к какому привыкли российские пользователи. Российские специалисты предложили корректные и общепринятые варианты перевода, чтобы интерфейс был понятен и привычен каждому владельцу.

Также мы учли популярность сервисов Яндекс: большинство водителей используют карты Яндекса, поэтому мы интегрировали платформу сервисов Яндекс Авто в бортовую систему.

Все эти меры требуют финансовых, временных и человеческих ресурсов. Тем не менее, мы считаем, что это оправданные затраты, поскольку они позволяют увеличить аудиторию и соответствуют нашей стратегии развития на российском рынке.

— GWM тщательно адаптирует автомобили под климат и дорожные условия разных регионов. Какие особенности российской эксплуатации оказались самыми неожиданными для вас?

— Одна из ключевых проблем — услышать голос реального потребителя нашей продукции. Нам было сложно понять, насколько отзывы соответствуют реальности. Ведь мы не живем и не эксплуатируем наши автомобили в России на постоянной основе.

Именно это стало одним из самых сложных моментов: понять, что действительно является проблемой, а что во многом надуманно или является частным мнением.

Только глубокое погружение в исследования и личный опыт эксплуатации водителей помог нам во многом прояснить эти моменты и выявить реальные потребности.