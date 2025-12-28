Зеленский встречается с Трампом во Флориде. Онлайн

Украинскую делегацию на обеде угощают куриным супом, картофелем фри со стейками и шоколадным тортом имени Трампа, передает агентство РБК-Украина.
На переговорах присутствуют госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, министр обороны Пит Хегсет, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, замглавы аппарата Белого дома и советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, зять Трампа, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер, а также комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум.
С украинской стороны – глава Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, советник руководителя офиса президента Александр Бевз и первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица.
Политики приступили к закрытой части мероприятия, журналистов попросили покинуть зал.
Трамп в ответ на вопрос о том, есть ли дедлайны по мирной сделке: «У меня нет дедлайнов. Знаете, какой мой единственный дедлайн? Положить конец войне. У нас нет временных рамок».
Трампа спросили, какую роль США будут играть в предоставлении гарантий безопасности Украине. «Что за тупой вопрос?» — ответил он.
Трамп сообщил, что после переговоров с Зеленским созвонится с европейскими лидерами, а потом снова пообщается с журналистами.
Трамп и Зеленский завершили общение с представителями прессы и вошли внутрь здания.
Мирная сделка даст значительные экономические выгоды Украине, заверил Трамп.
На встрече будет обсуждаться вопрос территориальных уступок — Зеленский
❗️Президент Путин очень серьезно настроен, все готовы идти на переговоры — Трамп
Гарантии безопасности нужно обсуждать, мы дадим гарантии — Трамп
❗️Трамп встретил Зеленского на крыльце резиденции Мар-а-Лаго. Политики решили ответить на несколько вопросов журналистов.
Украинский президент прибыл на встречу с американским коллегой без галстука, в костюме, похожем на рабочую робу.
В команде Зеленского опасаются, что встреча во Флориде может пойти плохо, и февральский скандал в Овальном кабинете может повториться, пишет Financial Times.
Трамп сообщил Путину, что намерен выстраивать переговоры с Зеленским с учетом понимания того, что Россия стремится к политико-дипломатическому урегулированию, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Путин и Трамп договорились еще раз созвониться по итогам встречи американского президента с Зеленским.
Представители США не встретили Зеленского по прибытии в Майами. «Американские парни в шортах и светоотражающих жилетах не считаются», — отметил ирландский журналист Чей Боуз в X.
Трамп объявил, что примет Зеленского в главном обеденном зале своего имения Мар-а-Лаго. Представителей прессы пустят внутрь.
Издание «Страна.ua» пишет, что Зеленский, возможно, готов пойти на куда большие уступки в мирном договоре, чем заявляет публично. «В том числе, и по ключевому вопросу территорий (вывод войск из Донецкой области)», — уточняет издание.
Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил по телефону с Путиным, назвал разговор «хорошим и очень продуктивным».
Как сообщил пул Белого дома, американский лидер накануне дня встречи весь день играл в гольф. Он вернулся после игры около 16 часов (полночь воскресенья по Москве).
Чего ждать от встречи двух лидеров — в материале «Газеты.Ru».
Добрый вечер, уважаемые читатели! Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп встречаются сегодня в Палм-Бич, чтобы обсудить мирный план по Украине. Они должны сесть за стол переговоров в 13:00 по местному времени (21:00 мск).