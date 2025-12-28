Зеленский встречается с Трампом во Флориде. Онлайн

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде, 28 декабря 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский уже в четвертый раз за год встречается с американским лидером Дональдом Трампом. Переговоры проходят в Палм-Бич (штат Флорида). Как ранее заявлял украинский лидер, на встрече постараются согласовать оставшиеся 10% пунктов мирного плана. По словам Зеленского, «много чего» может решиться до Нового года. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.