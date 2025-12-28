Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Политика

Зеленский встречается с Трампом во Флориде. Онлайн

Зеленский прилетел в США на переговоры с Трампом
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде, 28 декабря 2025 года
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уже в четвертый раз за год встречается с американским лидером Дональдом Трампом. Переговоры проходят в Палм-Бич (штат Флорида). Как ранее заявлял украинский лидер, на встрече постараются согласовать оставшиеся 10% пунктов мирного плана. По словам Зеленского, «много чего» может решиться до Нового года. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
22:55

Украинскую делегацию на обеде угощают куриным супом, картофелем фри со стейками и шоколадным тортом имени Трампа, передает агентство РБК-Украина.

22:40

На переговорах присутствуют госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, министр обороны Пит Хегсет, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, замглавы аппарата Белого дома и советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, зять Трампа, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер, а также комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум.

С украинской стороны – глава Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, советник руководителя офиса президента Александр Бевз и первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица.

22:00

Политики приступили к закрытой части мероприятия, журналистов попросили покинуть зал.

21:55

21:43

Трамп в ответ на вопрос о том, есть ли дедлайны по мирной сделке: «У меня нет дедлайнов. Знаете, какой мой единственный дедлайн? Положить конец войне. У нас нет временных рамок».

21:41

21:38

Трампа спросили, какую роль США будут играть в предоставлении гарантий безопасности Украине. «Что за тупой вопрос?» — ответил он.

21:37

Трамп сообщил, что после переговоров с Зеленским созвонится с европейскими лидерами, а потом снова пообщается с журналистами.

21:36

Трамп и Зеленский завершили общение с представителями прессы и вошли внутрь здания.

21:35

Мирная сделка даст значительные экономические выгоды Украине, заверил Трамп.

21:33

На встрече будет обсуждаться вопрос территориальных уступок — Зеленский

21:32

❗️Президент Путин очень серьезно настроен, все готовы идти на переговоры — Трамп

21:31

21:29

Гарантии безопасности нужно обсуждать, мы дадим гарантии — Трамп

21:28

❗️Трамп встретил Зеленского на крыльце резиденции Мар-а-Лаго. Политики решили ответить на несколько вопросов журналистов.

Украинский президент прибыл на встречу с американским коллегой без галстука, в костюме, похожем на рабочую робу.

21:23

В команде Зеленского опасаются, что встреча во Флориде может пойти плохо, и февральский скандал в Овальном кабинете может повториться, пишет Financial Times.

21:10

Трамп сообщил Путину, что намерен выстраивать переговоры с Зеленским с учетом понимания того, что Россия стремится к политико-дипломатическому урегулированию, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

20:55

Путин и Трамп договорились еще раз созвониться по итогам встречи американского президента с Зеленским.

20:52

Представители США не встретили Зеленского по прибытии в Майами. «Американские парни в шортах и светоотражающих жилетах не считаются», — отметил ирландский журналист Чей Боуз в X.

20:51

Трамп объявил, что примет Зеленского в главном обеденном зале своего имения Мар-а-Лаго. Представителей прессы пустят внутрь.

20:50

20:47

Издание «Страна.ua» пишет, что Зеленский, возможно, готов пойти на куда большие уступки в мирном договоре, чем заявляет публично. «В том числе, и по ключевому вопросу территорий (вывод войск из Донецкой области)», — уточняет издание.

20:46

Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил по телефону с Путиным, назвал разговор «хорошим и очень продуктивным».

20:45

Как сообщил пул Белого дома, американский лидер накануне дня встречи весь день играл в гольф. Он вернулся после игры около 16 часов (полночь воскресенья по Москве).

20:42

Чего ждать от встречи двух лидеров — в материале «Газеты.Ru».

Читайте также
«Согласится на большие уступки». Чего ждать от встречи Зеленского и Трампа?
20:40

Добрый вечер, уважаемые читатели! Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп встречаются сегодня в Палм-Бич, чтобы обсудить мирный план по Украине. Они должны сесть за стол переговоров в 13:00 по местному времени (21:00 мск).
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+