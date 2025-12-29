Трамп рассказал, как Украина должна решить вопросы урегулирования конфликта

Трамп: Украине может быть придется решать вопросы урегулирования на референдуме

Вопрос положений мирного плана по урегулированию конфликта на Украине потребует проведения референдума или голосования в Верховной раде. Об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«План, вероятно придется выносить на голосование в парламенте или на референдум. Я знаю, что они [украинцы] хотят», — сказал американский лидер.

Он добавил, что видел исследование, согласно результатам которого, 91% опрошенных граждан Украины выступают за прекращение боевых действий.

Зеленский, в свою очередь, заявил на пресс-конференции, что за мирный план сможет проголосовать Верховная рада, без выноса вопроса на референдум.

«Когда мы говорим о референдуме, мы можем его использовать для отдельных пунктов, плана в целом или вообще не использовать референдум. Это один из ключей. Есть возможность проголосовать в парламенте или провести референдум. Если план будет сложным для нашего общества, конечно, общество должно голосовать и выбирать», — заявил украинский лидер.

28 декабря Трамп и Зеленский встретились в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Их переговоры продлились больше двух часов.

Перед встречей лидер Соединенных Штатов выразил уверенность в серьезном настрое руководства России в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома также заявил, что, по его мнению, и президент РФ Владимир Путин, и Зеленский хотят мирного урегулирования.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме реального времени.

Ранее Зеленский заявил, что выборы на Украине могут состояться одновременно с референдумом по мирному соглашению.