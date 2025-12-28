Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Фото

Америка в огне и триумф «Аноры». Главные фотографии 2025 года по версии «Газеты.Ru»

Секс-символ ХХ века. Умерла Брижит Бардо
От Венеции до Подмосковья: где прошли 15 главных свадеб года
«С помощью зонта»: как Долина выселяется из квартиры
От жестокости и натурализма до насмешки. Как показывали Ку-клукс-клан в американском кино

Уходящий 2025 год оказался насыщенным на события, о которых говорили во всем мире. Катастрофические лесные пожары в Калифорнии и разлив мазута в Анапе напомнили о важности сохранения природы. Обострение на Ближнем Востоке после атаки Израиля на Иран усилило международную напряженность, а встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала одной из самых обсуждаемых политических тем в России.

Мир пережил сразу несколько потрясений: смерть папы Римского Франциска и избрание нового понтифика — Льва XIV, крушение пассажирского самолета в Индии, в котором погибли 260 человек, убийство в США консервативного политика Чарли Кирка. Год не обошелся без громких судебных решений: во Франции вынесли обвинительный приговор экс-президенту Николя Саркози.

Одним из культурных феноменов года стал фильм «Анора», в котором блистали сразу несколько российских звезд: Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Картина собрала пять «Оскаров», несмотря на камерный формат.

2025-й подарил соцсетям немало мемов: от спорного жеста Илона Маска на инаугурации Трампа, до первой леди США в «инопланетной» шляпе и «невидимого» платья Бьянки Цензори — жены одиозного рэпера Канье Уэста.

Чем еще нам запомнился уходящий 2025 год — смотрите в нашей итоговой галерее.
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+