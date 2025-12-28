Америка в огне и триумф «Аноры». Главные фотографии 2025 года по версии «Газеты.Ru»

Уходящий 2025 год оказался насыщенным на события, о которых говорили во всем мире. Катастрофические лесные пожары в Калифорнии и разлив мазута в Анапе напомнили о важности сохранения природы. Обострение на Ближнем Востоке после атаки Израиля на Иран усилило международную напряженность, а встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала одной из самых обсуждаемых политических тем в России.

Мир пережил сразу несколько потрясений: смерть папы Римского Франциска и избрание нового понтифика — Льва XIV, крушение пассажирского самолета в Индии, в котором погибли 260 человек, убийство в США консервативного политика Чарли Кирка. Год не обошелся без громких судебных решений: во Франции вынесли обвинительный приговор экс-президенту Николя Саркози.

Одним из культурных феноменов года стал фильм «Анора», в котором блистали сразу несколько российских звезд: Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Картина собрала пять «Оскаров», несмотря на камерный формат.

2025-й подарил соцсетям немало мемов: от спорного жеста Илона Маска на инаугурации Трампа, до первой леди США в «инопланетной» шляпе и «невидимого» платья Бьянки Цензори — жены одиозного рэпера Канье Уэста.

Чем еще нам запомнился уходящий 2025 год — смотрите в нашей итоговой галерее.