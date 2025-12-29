Трамп рассказал о «благоприятствующем сделкам» зале, где прошла встреча с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что главный обеденный зал резиденции Мар-а-Лаго, в котором представители Соединенных Штатов вели переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским и украинской делегацией, «очень благоприятствует сделкам». Так американский лидер ответил на слова Зеленского о том, что тот первый раз приехал в эту резиденцию.

28 декабря Трамп и Зеленский встретились в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Переговоры представителей США и Украины продлились больше двух часов.

После встречи Трамп заявил на совместной с Зеленским пресс-конференции, что Россия и Украина, вероятно, сейчас ближе к урегулированию конфликта, чем когда-либо прежде. По его словам, в настоящее время в переговорах по урегулированию остаются нерешенными один-два сложных вопроса.

Также американский лидер отметил, что вопрос гарантий безопасности Украине решен на 95%.

