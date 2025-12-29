Размер шрифта
Трамп раскрыл, что мешало взаимодействию США и России

Трамп: теория о «российском следе» мешала работе Вашингтона и Москвы
Ken Cedeno/Reuters

Теория о «российском следе» во время выборов президента в США в 2016 году мешала взаимодействию Вашингтона и Москвы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Мистификация с «Россией, Россией, Россией», которая была ужасной выдуманной, полностью фиктивной историей <...> на самом деле это мешало нам вести дела с Россией. И России тоже мешало взаимодействовать с нами», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что, несмотря на эту теорию, он хорошо ладит с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ранее заявлял украинский лидер, переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Трамп рассказал, как Украина должна решить вопросы урегулирования конфликта.

