В РАН заявили о сближении взглядов России и США на применение ядерного оружия

РАН: концепции применения ядерного оружия России и США cблизились за 35 лет

Взгляды России и США касательно применения ядерного оружия впервые за последние 35 лет сблизились. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Золотарев в статье для журнала ИСКРАН.

Ученый проанализировал динамику изменения концептуальных взглядов России и США на политику ядерного сдерживания. В своей работе он изучил несколько временных интервалов: периоды с 1992 по 2000 год, с 2001 по 2010 год, а также с 2011 по 2025 год.

«Характерно, что отрицательная динамика изменений российско-американских отношений фактически не оказывала влияния на изменения взглядов России на политику ядерного сдерживания, но произошло заметное сближение доктринальных взглядов сторон», — говорится в статье.

Золотарев отметил, что при администрации президента США Дональда Трампа пока не появились новые доктринальные документы. Однако, по словам ведущего сотрудника, сегодня Белый дом исходит из положений, сформулированных в «ядерном обзоре» 2018 года.

22 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия даст зеркальный ответ, если США испытают ядерное оружие. Он отметил решимость, которую продемонстрировало руководство Российской Федерации в ответ на двусмысленные заявления относительно потенциального расширения Соединенными Штатами испытательной ядерной деятельности.

Ранее в Британии ужаснулись словам Залужного о ядерном оружии на Украине.