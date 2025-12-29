«Говорили не о погоде»: Трамп раскрыл содержание беседы с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что по телефону обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным возможные время и место новой встречи. Об этом американский политик сказал на пресс-конференции после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По оценке Трампа, разговор с Путиным длился 2,5 часа.

«Мы обсудили много вещей. Мы говорили не о погоде», — заявил американский политик.

28 декабря Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину перед встречей с Зеленским. Американский лидер назвал разговор хорошим и продуктивным. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, главы государств час и 15 минут обсуждали переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Их беседа носила дружеский, доброжелательный и деловой характер. Как писала Financial Times, Киев был обеспокоен фактом звонка, поскольку он мог отразиться на «тоне» встречи с Зеленским.

Ранее Трамп пожелал россиянам счастья.