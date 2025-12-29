Трамп объяснил, почему сделку по Украине лучше заключить сейчас

Трамп призвал Украину не медлить со сделкой, чтобы не потерять новые территории

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с коллегой Владимиром Зеленским заявил, что «сделку» по Украине лучше заключить сейчас.

Американский политик предупредил, что в противном случае под контроль РФ перейдут новые территории.

«Часть этих территорий уже взята, за какую-то часть, возможно, еще идет борьба, но она может быть взята в ближайшие несколько месяцев», — высказал мнение лидер США.

На пресс-конференции политик также сказал, что сторонам конфликта предстоит решить вопрос о суверенитете над Донбассом. Трамп отметил, что спор Москвы и Киева по этому поводу нужно уладить. При этом, по его мнению, «дело движется в правильном направлении».

Встреча Трампа и Зеленского прошла 28 декабря в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Они общались около двух часов, а потом по видеосвязи провели беседу с лидерами Европы и генсеком НАТО. До переговоров с Зеленским Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме реального времени.

Ранее Трамп заявил о планах России помочь с восстановлением Украины.