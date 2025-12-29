Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Трамп заявил, что урегулирование на Украине «ближе, чем когда-либо прежде»

Трамп: мы, вероятно, ближе к урегулированию на Украине, чем когда-либо прежде
Mark Schiefelbein/AP

Россия и Украина, вероятно, сейчас ближе к урегулированию конфликта, чем когда-либо прежде. Об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп, которая прошла после его встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским в штате Флорида.

«Мы, вероятно, как никогда близки к достижению соглашения (по урегулированию конфликта на Украине. — «Газета.Ru») с обеими сторонами», — сказал американский лидер.

Также он отметил, что в урегулировании конфликта был достигнут большой прогресс.

28 декабря Трамп и Зеленский встретились в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Их переговоры продлились больше двух часов.

Перед встречей лидер Соединенных Штатов выразил уверенность в серьезном настрое руководства России в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома также заявил, что, по его мнению, и президент РФ Владимир Путин, и Зеленский хотят мирного урегулирования.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме реального времени.

Ранее в Госдуме рассказали, когда может закончиться СВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27523513_rnd_2",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+