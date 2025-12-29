Трамп заявил, что урегулирование на Украине «ближе, чем когда-либо прежде»

Трамп: мы, вероятно, ближе к урегулированию на Украине, чем когда-либо прежде

Россия и Украина, вероятно, сейчас ближе к урегулированию конфликта, чем когда-либо прежде. Об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп, которая прошла после его встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским в штате Флорида.

«Мы, вероятно, как никогда близки к достижению соглашения (по урегулированию конфликта на Украине. — «Газета.Ru») с обеими сторонами», — сказал американский лидер.

Также он отметил, что в урегулировании конфликта был достигнут большой прогресс.

28 декабря Трамп и Зеленский встретились в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Их переговоры продлились больше двух часов.

Перед встречей лидер Соединенных Штатов выразил уверенность в серьезном настрое руководства России в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома также заявил, что, по его мнению, и президент РФ Владимир Путин, и Зеленский хотят мирного урегулирования.

