29 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

29 декабря в России празднуют День рождения белого медведя. Ценители классической музыки отмечают Международный день виолончели. По народному календарю — Агей Инесей: иней в этот день предвещает теплые Святки, а сильный мороз — долгую зиму и холодный апрель. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 29 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 29 декабря

Международный день виолончели

Виолончель в музыкальном мире ценят за глубокий, теплый и насыщенный тембр. Праздник в честь этого струнного инструмента отмечают музыканты и ценители классической музыки по всему миру. Дата празднования совпадает с днем рождения каталонского виолончелиста, дирижера, композитора Пабло Казальса.

Маэстро появился на свет в 1876 году. У него рано проявился музыкальный дар, к четырем годам мальчик научился играть на скрипке, фортепиано и флейте. В музыкальной школе Барселоны Пабло освоил виолончель и не расставался с ней до конца своей жизни. Именно Казальс популяризировал виолончель как сольный инструмент. В России в этот день вспоминают Мстислава Растроповича, Даниила Шафрана и других выдающихся виолончелистов.

TAK L/Shutterstock/FOTODOM

День пушистой елки

Это не официальный праздник, а скорее дата-ориентир: пора украшать новогоднюю елку. Этот обычай появился в России после указа Петра I в 1699 году. Вернувшись из Европы, император поручил отмечать Новый год 1 января и на домах в конце декабря вешать. Однако позволить себе такое «удовольствие» могли только богатые люди, поэтому традиция не сразу прижилась. Но сейчас елка — неотъемлемый символ Нового года.

День рождения белого медведя

Праздник появился по инициативе Всемирного фонда дикой природы (признан в РФ нежелательной организацией и иноагентом) (WWF) и Совета по морским млекопитающим в России. В российской Арктике обитает около 7000 — 9000 особей, что составляет примерно треть мировой популяции. Защитники животных бьют тревогу: численность белых медведей уменьшается из-за глобального потепления и браконьерства.

Дата празднования выбрана не просто так — в декабре самки устраивают родовые берлоги и рожают медвежат. Зима — самый сложный период для этих хищников, им приходится переживать голод в берлогах или на короткой спячке. Медведицы выкармливают детенышей в изоляции до весны.

Кстати, в честь этого животного отмечают еще один праздник — Международный день белого медведя, он приходится на 27 февраля.

День «Встаньте на весы»

Праздник пропагандирует здоровый образ жизни и полезные привычки — например, контроль веса. Он вполне может стать отправной точкой для заботы о своем здоровье. Перед обильными новогодними застольями стоит не только оценить свой вес, но и позаботиться о правильном питании.

Dasha Petrenko/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечают 29 декабря в других странах

День Конституции — Ирландия. 29 декабря 1937 года в Ирландии вступила в силу Конституция. Этот документ юридически оформил независимый статус страны, отменил должность генерал-губернатора и ввел пост президента. Хоть Ирландия и обрела фактическую независимость, окончательное отделение от Великобритании произошло в 1949 году. Этот праздник считается национальным — в городах вывешиваются государственные флаги, проводятся торжественные и развлекательные мероприятия.

День независимости — Монголия. В этот день жители страны отмечают освобождение от власти маньчжурской империи Цин и провозглашение Монголии в качестве самостоятельного государства. С 2011 года по всей стране проходят военные парады, народные гуляния с традиционными танцами и песнями, а также концерты.

День мира — Камбоджа. 29 декабря 1998 года в Камбодже закончилась гражданская война. Это был один из самых сложных конфликтов в регионе, который длился 31 год. День мира символизирует единство и начало новой жизни для всей страны. Праздник сопровождают торжественные церемонии, а также молебны в буддийских храмах. Люди запускают в небо белых голубей и несут цветы к мемориалам.

Религиозные праздники 29 декабря

День памяти пророка Аггея

(авторов иудейских книг-пророчеств)

Святой пророк Аггей — один из 12 малых ветхозаветных пророков, чье служение связано с восстановлением духовного центра народа — Иерусалимского храма. Аггей жил в VI веке до н.э. Его короткая, но важная книга входит в состав Ветхого Завета. После возвращения иудеев из вавилонского плена Аггей обличал равнодушие народа, который построил себе дома, но забыл о разрушенном храме. Его проповеди вдохновили людей возобновить строительство.

День памяти преподобной Софии Суздальской

София Суздальская, в миру Соломония, была дочерью боярина Юрия Сабурова и женой будущего великого князя Василия Иоанновича. Их брак не был счастливым — Соломония 20 лет не могла родить детей. Из-за этого супруг потребовал насильно постричь ее в монахини. Софию сослали в Суздальский Покровский монастырь, где она подвигами изгнала из сердца мирские помыслы и всецело посвятила себя Богу. Софию Суздальскую почитают как заступницу и утешительницу в скорбях. К ней часто обращаются с молитвами о семейном благополучии, даровании детей и исцелении от болезней.

Свадьба Соломонии и Василия, Лицевой летописный свод Wikimedia Commons

Православная церковь 29 декабря также чтит память: • мученика Марина Римского;

• блаженной царицы Феофании Византийской;

• священномучеников Владимира Алексеева, пресвитера, Аркадия Остальского, епископа Бежецкого и других. Также это день празднования Собора Кольских святых. Католическая церковь в этот день вспоминает: • мученика Фому (Томаса) Беккета, епископа Кентерберийского;

• святого Альберта Гамбронского, аббата;

• мученика Бонифация (Вонифатия);

• мученика Виктора Африканского;

• пророка и царя Давида;

• мученика Каллиста Римского

и других.

Народные праздники и приметы 29 декабря

Агеев день

В народной традиции день пророка Аггея называли Агеевым днем. По погоде сегодня судили, какими будут дни до самого Крещения. Наши предки особенно радовались инею: если его было много — на Святки будет тепло. Отсюда и другое название дня — Агей Инесей.

Его старались провести в семейном кругу, закончить все домашние дела, включая уборку дома. Дальние поездки были нежелательны. Плохой приметой считались разговоры через порог. Такое общение могло привести к затяжным ссорам. Следовало в этот день помириться с близкими, чтобы год был удачным.

Пророк Аггей. Миниатюра Минология Василия II Wikimedia Commons

Приметы

Метель и вьюга предвещают снежную и промозглую погоду до конца зимних праздников.

Сильный мороз — к лютой зиме и холодному апрелю.

Много снега — к плохому урожаю.

Узоры на окнах — жди холодные недели.

Какие исторические события произошли 29 декабря

1170 год — в Кентерберийском соборе убит архиепископ Томас Бекет, что привело к его скорой канонизации. Это событие потрясло средневековую Европу, к гробнице святого потянулись тысячи паломников.

— в Кентерберийском соборе убит архиепископ Томас Бекет, что привело к его скорой канонизации. Это событие потрясло средневековую Европу, к гробнице святого потянулись тысячи паломников. 1699 год — указом Петра I введено новое летоисчисление: началом года стало 1 января, а счет лет стал вестись от Рождества Христова.

Худ. Деларош

1922 год — на конференции делегаций от съездов Советов четырех республик был подписан Договор об образовании СССР.

— на конференции делегаций от съездов Советов четырех республик был Договор об образовании СССР. 1940 год — произошла самая массированная бомбардировка Лондона авиацией гитлеровской Германии. Около 8 тыс. жителей погибли, множество зданий было разрушено, пострадал собор Святого Павла.

— произошла самая массированная бомбардировка Лондона авиацией гитлеровской Германии. Около 8 тыс. жителей погибли, множество зданий было разрушено, пострадал собор Святого Павла. 1977 год — в рамках подготовки в проведению Летних олимпийских игр в Москве в структуре МВД СССР создано спецподразделение, позже получившее название «Отряд специального назначения «Витязь».

— в рамках подготовки в проведению Летних олимпийских игр в Москве в структуре МВД СССР создано спецподразделение, позже получившее название «Отряд специального назначения «Витязь». 2013 год — немецкий автогонщик, семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил тяжелые повреждения мозга в результате падения во время катания на горных лыжах.

Дни рождения и юбилеи 29 декабря

В 1709 году родилась Елизавета Петровна — российская императрица, дочь Петра I.

Императрица Елизавета Петровна Wikimedia Commons

В 1721 году родилась маркиза де Помпадур — фаворитка короля Франции Людовика XV, которая имела огромное влияние на государственные дела. Также она известна как покровительница науки и искусства.

— фаворитка короля Франции Людовика XV, которая имела огромное влияние на государственные дела. Также она известна как покровительница науки и искусства. В 1766 году родился Чарльз Макинтош — шотландский химик, изобретатель водонепроницаемых плащей, чье имя стало нарицательным.

— шотландский химик, изобретатель водонепроницаемых плащей, чье имя стало нарицательным. В 1800 году родился Чарльз Гудьир — американский изобретатель, открывший процесс вулканизации каучука.

— американский изобретатель, открывший процесс вулканизации каучука. В 1808 году родился Эндрю Джонсон — 17-й президент США, сменивший на посту убитого Авраама Линкольна и переживший процедуру импичмента.

— 17-й президент США, сменивший на посту убитого Авраама Линкольна и переживший процедуру импичмента. В 1911 году родился Клаус Фукс — немецкий физик-теоретик, работавший на советскую разведку. Он был участником Манхэттенского проекта от Великобритании и передал сведения о ядерном оружии Советскому Союзу.

— немецкий физик-теоретик, работавший на советскую разведку. Он был участником Манхэттенского проекта от Великобритании и передал сведения о ядерном оружии Советскому Союзу. В 1942 году родился Всеволод Абдулов — советский и российский актер театра и кино, мастер дубляжа.

87 лет исполняется Джону Войту — американскому актеру, лауреату премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, отцу Анджелины Джоли.

— американскому актеру, лауреату премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, отцу Анджелины Джоли. 73 года исполняется Сергею Проханову — советскому и российскому актеру театра и кино, театральному режиссеру и педагогу, народному артисту РФ.

— советскому и российскому актеру театра и кино, театральному режиссеру и педагогу, народному артисту РФ. 61 год исполняется Михаилу Грушевскому — российскому эстрадному пародисту, юмористу, шоумену.

Михаил Грушевский Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»