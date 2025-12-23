29 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 29 декабря
- Международный день виолончели
Виолончель в музыкальном мире ценят за глубокий, теплый и насыщенный тембр. Праздник в честь этого струнного инструмента отмечают музыканты и ценители классической музыки по всему миру. Дата празднования совпадает с днем рождения каталонского виолончелиста, дирижера, композитора Пабло Казальса.
Маэстро появился на свет в 1876 году. У него рано проявился музыкальный дар, к четырем годам мальчик научился играть на скрипке, фортепиано и флейте. В музыкальной школе Барселоны Пабло освоил виолончель и не расставался с ней до конца своей жизни. Именно Казальс популяризировал виолончель как сольный инструмент. В России в этот день вспоминают Мстислава Растроповича, Даниила Шафрана и других выдающихся виолончелистов.
- День пушистой елки
Это не официальный праздник, а скорее дата-ориентир: пора украшать новогоднюю елку. Этот обычай появился в России после указа Петра I в 1699 году. Вернувшись из Европы, император поручил отмечать Новый год 1 января и на домах в конце декабря вешать «украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых». Однако позволить себе такое «удовольствие» могли только богатые люди, поэтому традиция не сразу прижилась. Но сейчас елка — неотъемлемый символ Нового года.
- День рождения белого медведя
Праздник появился по инициативе Всемирного фонда дикой природы (признан в РФ нежелательной организацией и иноагентом) (WWF) и Совета по морским млекопитающим в России. В российской Арктике обитает около 7000 — 9000 особей, что составляет примерно треть мировой популяции. Защитники животных бьют тревогу: численность белых медведей уменьшается из-за глобального потепления и браконьерства.
Дата празднования выбрана не просто так — в декабре самки устраивают родовые берлоги и рожают медвежат. Зима — самый сложный период для этих хищников, им приходится переживать голод в берлогах или на короткой спячке. Медведицы выкармливают детенышей в изоляции до весны.
Кстати, в честь этого животного отмечают еще один праздник — Международный день белого медведя, он приходится на 27 февраля.
- День «Встаньте на весы»
Праздник пропагандирует здоровый образ жизни и полезные привычки — например, контроль веса. Он вполне может стать отправной точкой для заботы о своем здоровье. Перед обильными новогодними застольями стоит не только оценить свой вес, но и позаботиться о правильном питании.
Какие праздники и памятные даты отмечают 29 декабря в других странах
День Конституции — Ирландия. 29 декабря 1937 года в Ирландии вступила в силу Конституция. Этот документ юридически оформил независимый статус страны, отменил должность генерал-губернатора и ввел пост президента. Хоть Ирландия и обрела фактическую независимость, окончательное отделение от Великобритании произошло в 1949 году. Этот праздник считается национальным — в городах вывешиваются государственные флаги, проводятся торжественные и развлекательные мероприятия.
День независимости — Монголия. В этот день жители страны отмечают освобождение от власти маньчжурской империи Цин и провозглашение Монголии в качестве самостоятельного государства. С 2011 года по всей стране проходят военные парады, народные гуляния с традиционными танцами и песнями, а также концерты.
День мира — Камбоджа. 29 декабря 1998 года в Камбодже закончилась гражданская война. Это был один из самых сложных конфликтов в регионе, который длился 31 год. День мира символизирует единство и начало новой жизни для всей страны. Праздник сопровождают торжественные церемонии, а также молебны в буддийских храмах. Люди запускают в небо белых голубей и несут цветы к мемориалам.
Религиозные праздники 29 декабря
- День памяти пророка Аггея
Святой пророк Аггей — один из 12 малых ветхозаветных пророков (авторов иудейских книг-пророчеств), чье служение связано с восстановлением духовного центра народа — Иерусалимского храма. Аггей жил в VI веке до н.э. Его короткая, но важная книга входит в состав Ветхого Завета. После возвращения иудеев из вавилонского плена Аггей обличал равнодушие народа, который построил себе дома, но забыл о разрушенном храме. Его проповеди вдохновили людей возобновить строительство.
- День памяти преподобной Софии Суздальской
София Суздальская, в миру Соломония, была дочерью боярина Юрия Сабурова и женой будущего великого князя Василия Иоанновича. Их брак не был счастливым — Соломония 20 лет не могла родить детей. Из-за этого супруг потребовал насильно постричь ее в монахини. Софию сослали в Суздальский Покровский монастырь, где она подвигами изгнала из сердца мирские помыслы и всецело посвятила себя Богу. Софию Суздальскую почитают как заступницу и утешительницу в скорбях. К ней часто обращаются с молитвами о семейном благополучии, даровании детей и исцелении от болезней.
• мученика Марина Римского;
• блаженной царицы Феофании Византийской;
• священномучеников Владимира Алексеева, пресвитера, Аркадия Остальского, епископа Бежецкого и других.
Также это день празднования Собора Кольских святых.
Католическая церковь в этот день вспоминает:
• мученика Фому (Томаса) Беккета, епископа Кентерберийского;
• святого Альберта Гамбронского, аббата;
• мученика Бонифация (Вонифатия);
• мученика Виктора Африканского;
• пророка и царя Давида;
• мученика Каллиста Римского
и других.
Народные праздники и приметы 29 декабря
- Агеев день
В народной традиции день пророка Аггея называли Агеевым днем. По погоде сегодня судили, какими будут дни до самого Крещения. Наши предки особенно радовались инею: если его было много — на Святки будет тепло. Отсюда и другое название дня — Агей Инесей.
Его старались провести в семейном кругу, закончить все домашние дела, включая уборку дома. Дальние поездки были нежелательны. Плохой приметой считались разговоры через порог. Такое общение могло привести к затяжным ссорам. Следовало в этот день помириться с близкими, чтобы год был удачным.
- Приметы
Иней на деревьях — к теплой и облачной погоде на Святки.
Метель и вьюга предвещают снежную и промозглую погоду до конца зимних праздников.
Сильный мороз — к лютой зиме и холодному апрелю.
Много снега — к плохому урожаю.
Узоры на окнах — жди холодные недели.
Какие исторические события произошли 29 декабря
- 1170 год — в Кентерберийском соборе убит архиепископ Томас Бекет, что привело к его скорой канонизации. Это событие потрясло средневековую Европу, к гробнице святого потянулись тысячи паломников.
- 1699 год — указом Петра I введено новое летоисчисление: началом года стало 1 января, а счет лет стал вестись от Рождества Христова.
- 1922 год — на конференции делегаций от съездов Советов четырех республик был подписан Договор об образовании СССР.
- 1940 год — произошла самая массированная бомбардировка Лондона авиацией гитлеровской Германии. Около 8 тыс. жителей погибли, множество зданий было разрушено, пострадал собор Святого Павла.
- 1977 год — в рамках подготовки в проведению Летних олимпийских игр в Москве в структуре МВД СССР создано спецподразделение, позже получившее название «Отряд специального назначения «Витязь».
- 2013 год — немецкий автогонщик, семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил тяжелые повреждения мозга в результате падения во время катания на горных лыжах.
Дни рождения и юбилеи 29 декабря
- В 1709 году родилась Елизавета Петровна — российская императрица, дочь Петра I.
- В 1721 году родилась маркиза де Помпадур — фаворитка короля Франции Людовика XV, которая имела огромное влияние на государственные дела. Также она известна как покровительница науки и искусства.
- В 1766 году родился Чарльз Макинтош — шотландский химик, изобретатель водонепроницаемых плащей, чье имя стало нарицательным.
- В 1800 году родился Чарльз Гудьир — американский изобретатель, открывший процесс вулканизации каучука.
- В 1808 году родился Эндрю Джонсон — 17-й президент США, сменивший на посту убитого Авраама Линкольна и переживший процедуру импичмента.
- В 1911 году родился Клаус Фукс — немецкий физик-теоретик, работавший на советскую разведку. Он был участником Манхэттенского проекта от Великобритании и передал сведения о ядерном оружии Советскому Союзу.
- В 1942 году родился Всеволод Абдулов — советский и российский актер театра и кино, мастер дубляжа.
Кто отмечает дни рождения
- 87 лет исполняется Джону Войту — американскому актеру, лауреату премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, отцу Анджелины Джоли.
- 73 года исполняется Сергею Проханову — советскому и российскому актеру театра и кино, театральному режиссеру и педагогу, народному артисту РФ.
- 61 год исполняется Михаилу Грушевскому — российскому эстрадному пародисту, юмористу, шоумену.
- 58 лет исполняется Лилли Вачовски (урожденному Эндрю Вачовски) — американскому кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру, соавтору трилогии «Матрица» и фильма «Облачный атлас».
- 53 года исполняется Джуду Лоу — британскому актеру, звезде фильмов про «Шерлока Холмса», картин «Талантливый мистер Рипли» и «Холодная гора».
- 44 года исполняется Шарлотте Райли — британской актрисе, известной по ролям в сериале «Острые козырьки» и фильме «Грозовой перевал».