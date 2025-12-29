Трамп перечислил, кто со стороны США будет работать с Россией по Украине

Трамп назвал членов группы по Украине, которая будет работать с Россией

Американский президент Дональд Трамп рассказал, кто со стороны США будет работать с РФ над урегулированием конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что с Россией в составе рабочей группы будут взаимодействовать спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн, госсекретарь Марко Рубио и еще несколько человек.

«Я думаю, [глава Пентагона] Пит Хегсет должен быть в этой рабочей группе», — добавил глава государства.

28 декабря Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину перед встречей с Зеленским. Американский лидер назвал разговор хорошим и продуктивным.

В Кремле заявили, что президент РФ во время беседы согласился с предложением работать над украинским урегулированием в рамках двух специальных рабочих групп. Одна из них займется вопросами безопасности, а другая — экономической сферой.

Ранее Трамп высказался о своем визите на Украину.