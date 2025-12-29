Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Трамп перечислил, кто со стороны США будет работать с Россией по Украине

Трамп назвал членов группы по Украине, которая будет работать с Россией
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Американский президент Дональд Трамп рассказал, кто со стороны США будет работать с РФ над урегулированием конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что с Россией в составе рабочей группы будут взаимодействовать спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн, госсекретарь Марко Рубио и еще несколько человек.

«Я думаю, [глава Пентагона] Пит Хегсет должен быть в этой рабочей группе», — добавил глава государства.

28 декабря Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину перед встречей с Зеленским. Американский лидер назвал разговор хорошим и продуктивным.

В Кремле заявили, что президент РФ во время беседы согласился с предложением работать над украинским урегулированием в рамках двух специальных рабочих групп. Одна из них займется вопросами безопасности, а другая — экономической сферой.

Ранее Трамп высказался о своем визите на Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27523459_rnd_2",
    "video_id": "record::c41dcfe4-ba1a-420a-8f3e-00c8fe209090"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+