Трамп назвал возможной встречу Путина и Зеленского

Трамп: встреча Путина и Зеленского возможна в надлежащее время

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим украинским коллегой, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Я, безусловно, это допускаю, в надлежащее время», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что президент России Владимир Путин говорил ему о желании достигнуть урегулирования конфликта.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ранее заявлял украинский лидер, переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Дмитриев дал высокую оценку усилиям Трампа по установлению мира.
 
