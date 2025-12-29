Размер шрифта
Новости политики

Трамп рассказал об отсутствии решения по российским активам в Европе

Трамп: решение о судьбе российских активов в Европе пока не принято
Anna Rose Layden/Reuters

Решение о судьбе замороженных в Европе суверенных активов России пока не принято. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), передает ТАСС.

«Ничего из этого определено не было», — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос.

Страны Евросоюза (ЕС) и G7 заморозили порядка €300 млрд активов. В частности, в бельгийском депозитарии Euroclear хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

19 декабря европейские лидеры согласовали финансирование Украины на €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была.

Ранее в России предложили инвестировать замороженные активы в восстановление Газы

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27523411_rnd_1",
    "video_id": "record::5fd30d24-5d01-45ef-940d-b27b0b1fdd0b"
}
 
