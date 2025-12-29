В ЕК рассказали о телеконференции с Трампом и Зеленским

Телеконференция президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами продолжалась в течение часа, обсуждались гарантии безопасности — в ходе переговоров достигнут прогресс. Об этом написала в соцсети X глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

После встречи с главой Украины Трамп и Зеленский по окончании переговоров в резиденции Мар-а-Лаго (Флорида) и по видеосвязи побеседовали с европейскими политиками.

«У нас состоялся хороший часовой звонок с Трампом, президентом Зеленским и несколькими европейскими лидерами, чтобы обсудить их сегодняшнюю встречу по мирным переговорам. Был достигнут хороший прогресс, который мы (Европа. — «Газета.Ru») приветствуем», — написала она.

По словам фон дер Ляйен, Европа готова к совместной работе с Украиной и американскими партнерами в целях закрепления результатов переговорного процесса. Глав ЕК также отметила, что по мнению европейцев, главное — наличие железных гарантий является безопасности для Украины.

Лидеры США и Украины встретились 18 декабря во Флориде. Их переговоры побили рекорд по длительности: они общались около двух часов. До этого украинский президент говорил, что переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме реального времени.

Ранее СМИ узнали содержание мирного плана Зеленского из 20 пунктов.