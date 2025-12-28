«Ее решили продать»: россиянка в тайне от семьи пыталась сбежать к парню в Египет

26 декабря СМИ сообщили, что родной отец похитил 18-летнюю россиянку Викторию, когда та пыталась вылететь в Египет из аэропорта Домодедово. Молодой человек девушки заявил, что ее семья выступает против их отношений и пытается насильно выдать дочь замуж за «нормального мужика». Однако мать Виктории в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что возможно ее дочь пытались вывезти за границу, чтобы «продать». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Версия молодого человека

26 декабря Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что 18-летнюю девушку из Минусинска похитил в аэропорту Домодедово ее родной отец.

Как утверждал молодой человек девушки, Виктория К. должна была лететь в Хургаду из Красноярска через Москву. Однако 24 декабря по прилете в Домодедово ее задержали по причине того, что на Викторию подали заявление о краже.

«По словам молодого человека, после задержания в аэропорт приехал отец Виктории — она написала расписку, что планирует вернуться домой. Парень утверждает, что сотрудники передали девушку в руки отца, он насильно увез ее в хостел в Мытищах, где отобрал деньги, документы и телефон. Там Виктории удалось вызвать полицию», — говорилось в публикации.

После этого отца и дочь увезли в отдел. Как рассказали MSK1.RU в правозащитном центре «Марем», там мужчина избил Викторию на глазах у правоохранителей. На видео, опубликованном «Осторожно, новости», молодой человек также говорит об этом, добавляя, что полицейские при этом «развели руками». Девушку с отцом позже отпустили.

Адвокат Лейсан Маннапова, которую к делу привлек парень Виктории, также рассказала, что ночь с 25 на 26 декабря девушка провела в машине без теплой одежды. После этого она еще два раза пыталась сбежать от отца. Сотрудники ГИБДД подобрали девушку на дороге и связались с мужчиной, который приехал и рассказал полицейским, что его дочь пытаются обмануть мошенники.

«Ее отпустили против ее воли с отцом, хотя она совершеннолетняя, не проверили безопасность человека», — добавила Маннапова.

В итоге отец увез Викторию в неизвестном направлении. После этого юристы подали заявление о пропаже человека.

«Сейчас Виктория не выходит на связь, ее телефон выключен. Молодой человек утверждает, что мужчина планирует отвезти Викторию домой — он заявлял, что хочет «найти ей нормального мужика». Перед исчезновением девушка присылала молодому человеку кружки в слезах и просила помощи», — уточнил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным геолокации, которую молодой человек прислал в редакцию MSK1.RU, последний раз телефон девушки подавал сигнал в районе деревни Федоровка в Химках.

Парень также рассказал, что Виктория хотела съездить к нему в гости в Латинскую Америку, где он сейчас проживает. По его словам, девушка хотела присмотреться к новой стране и культуре, копила деньги на поездку. Однако она почему-то не рассказывала об этом родителям. Также молодой человек не объяснил и то, почему Виктория летела именно в Хургаду.

«Ее мать, забывшая про ее же день рождения, обвиняет меня в шантаже и вымогательстве. Ей навязывают, что я нейросеть и не тот, за кого выдаю себя, что я на самом деле учусь в Новосибирске», — уточнил парень.

Версия матери девушки

При этом родители девушки придерживаются другой версии. Мать Виктории Ирина в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что заявление о краже на дочь не подавала, а обратилась в полицию в связи с ее пропажей и тем, что девушку насильно пытаются вывезти за рубеж. Она уверена, что ее дочь пытались похитить .

По словам женщины, Виктория ушла из дома 23 декабря легко одетая и забрала все деньги семьи, никого при этом не предупредив. После этого женщина и обратилась в полицию. Правоохранители рассказали ей, что Виктория собирается лететь в Москву из Абакана через Красноярск.

«Я приехала в аэропорт Абакана, но не смогла ее остановить. <…> Я звоню отцу [Виктории], что так и так, она летит в Москву. Он быстро и экстренно покупает билеты и летит также в Москву, ее встречает. Он ее забирает, они едут в гостиницу. Из гостиницы уже они должны были выдвинуться в направлении, где он проживает, чтобы она к нему поехала», — уточнила Ирина.

Мать девушки рассказала, что парень, который пытается вывезти Викторию за границу, — это ее одноклассник. Молодой человек перевелся в школу, где училась Виктория, в девятом классе, однако поначалу подростки не общались.

«Они дружили только 10–11 класс. После своего совершеннолетия он сбежал из дома (по политическим причинам. — «Газета.Ru») и вот начал на нее, видимо, как-то оказывать влияние, что она начала меняться, вообще себя неадекватно вести», — подчеркнула женщина.

По ее словам, Виктория почти все время проводила в телефоне, реже стала выходить из дома, в жару «ходила гулять в рубашке и в джинсах, чтобы на нее никто не смотрел». Кроме этого, у девушки были постоянные перепады настроения и истерики. Мать Виктории считает, что уже тогда ее дочь была под контролем. Она отметила, что отношения между Викторией и молодым человеком были «абьюзивным»: парень позволял себе повышать на девушку голос, называл нецензурными словами, а также пытался манипулировать ее дочерью, заявляя о намерении совершить суицид.

Девушка также отказалась от поступления в университет, так как молодой человек убедил ее в том, что в России не нужно получать образование и жить. При этом Виктория подрабатывала и все заработанные деньги переводила своему возлюбленному. По словам Ирины, речь идет о более чем 120 тыс. руб.

Говоря о самом молодом человеке, женщина также рассказала, что сейчас он проживает в Латинской Америке. Именно туда он и планировал вывезти ее дочь, однако почему сделать это парень пытался через Египет, она не знает. При этом в полиции, по словам Ирины, ей сказали, что территорию России он не покидал. Мать девушки предположила, что молодого человека завербовали и вывезли из РФ незаконно. Она также заявила, что парень может быть связан с теми, кто торгует людьми . Однако молодой человек в беседе с MSK1.RU уточнил, что штамп о выезде из России ему в паспорт не поставили по ошибке.

«Ситуация у нас не разрешилась. <…> Племянник мне скинул, что в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он тоже где-то разместил вот этот пост. Люди начали писать, что родители правильно делают, что спасают девчонку, на что он ответил, даже скрины есть: «Я ее никому не отдам, я в нее много вложил». Что значит он в нее много вложил?» — задалась вопросом женщина.

Мать Виктории отметила, что сейчас ее дочь находится с отцом и они направляются в Сочи, где живет мужчина, чтобы вместе встретить Новый год. При этом, как уточнила Ирина, девушка находится в нестабильном состоянии: у нее происходят истерики. Кроме этого, Виктория постоянно просит вернуть ей телефон, чтобы связаться с возлюбленным.

«Сейчас нужно, чтобы она эмоционально стабилизировалась. Здесь [необходима] очень серьезная работа с психологом, чтобы она поступила [в университет] и училась, уже социализировалась. Понятно, что деньги не вернешь, которые она переводила, но

мне главное — спасти моего ребенка. А то, что он ее решил продать, у меня даже сомнений нет. Это 100%», — заключила Ирина.

Она также добавила, что парень уже посоветовал ее дочери уехать из Сочи, так как в этом случае ее будет легче вывезти из России. Мать Виктории отметила, что он подключил очень много людей, которые пытаются любыми способами помочь девушке сбежать. Одновременно с этим молодой человек на предложение поговорить также начал угрожать семье Виктории, заявляя, что, если ему не дадут встретиться с девушкой наедине, ни на какой контакт он не пойдет.

«Он говорит, что он ее сильно любит, она бы хотела к нему в гости приехать. А почему ты не приехал? Почему ты не поговорил с родителями? Почему ты не объяснил? У него ни работы, ничего нет. Для чего тебе тогда девчонка нужна там?» — заявила Ирина.