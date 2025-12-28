Стало известно, чем кормят делегацию Украины на переговорах в США

Украинскую делегацию на переговорах в США угостили супом и тортом имени Трампа

Делегацию Украины в ходе переговоров в резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде кормят куриным супом, картофелем фри, а также стейками и тортом имени главы Белого дома. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«На обеде в резиденции американского президента украинскую делегацию угощают куриным бульоном, стейками с картошкой фри и шоколадным тортом имени самого Трампа», — говорится в сообщении.

28 декабря состоялась встреча президентов США и Украины в Палм-Бич (штат Флорида). В ходе общения с прессой Трамп выразил уверенность в серьезном настрое российского руководства на достижение договоренности по Украине. Американский лидер также заявил, что, по его мнению, и Путин, и Зеленский хотят мирного урегулирования.

Перед встречей президент США заявил на своей странице в Truth Social, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп заявил о финальных стадиях переговоров по Украине.